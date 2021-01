Helytállt az Okány

Az elmúlt nyáron új edzővel és több, NB III.-as tapasztalattal is rendelkező labdarúgóval frissítette fel keretét az Okány KSK csapata. A sárrétiek az erős, B csoportban kezdték meg a kvalifikációs megyei bajnokságot, de a csapatépítés időszaka értékes pontok elhullajtását eredményezte. Az idény középső harmadától már a várakozásoknak megfelelően teljesített a csapat, igaz, a megyei I. osztályú tagságot érő első négy helyre nem tudták felküzdeni magukat, az ötödik helyen telelnek.

– Milyen tervekkel várták nyáron a jelentősen megreformált új bajnokságot? – kérdeztük Varju Richárd alelnököt.

– Az átalakított kvalifikációs időszakra nem határozunk meg konkrét célt és nem helyezünk fölösleges terhet az edzőre, illetve a játékosokra. Habár előzetesen sokan vizionáltak bennünket a csoport első négy helyének valamelyikére, mi óvatosan fogalmaztunk, mert már a felkészülés időszakában látszott, hogy a csapatnak időre lesz szüksége az összecsiszolódásra. Alapvetően a második vonalra készültünk, hiába gondolták azt a kívülállók, hogy a nyári erősítésekkel a szintlépés a célunk. Az érkezőink többsége magasabb osztályból jött Okányba, de azzal a nem titkolt céllal, hogy lejjebb adjanak a korábbi vállalásaikból. Többen korrekten előre jelezték, hogy csak is csökkentett edzéslátogatottság mellett tudják vállalni a közös munkát, ezért is nyílott lehetőségünk az egykoron NB-s osztályokban is megfordult labdarúgók átigazolására.

– Sokáig így is versenyben volt a csapat a megye első osztályú szereplésért. Csalódottak, hogy nem sikerült?

– Ez a fél szezon a részünkről jól sikerült, még ha a táblázaton elfoglalt helyünk ezt nem is így mutatja – vette át a szót Démusz Zsolt edző. – Mivel az elnökség részéről nem volt elvárás az első osztályba jutás, így én sem tudom elmarasztalni a csapatot. Az elsődleges cél a csapatépítés volt, amit teljesítettünk. Személy szerint is jobban örülök, hogy így alakultak a dolgok, mert folyamatos fejlődés mellett a szezon végén esetleg lehetőség adódik felkerülni, de már egy kiforrott, stabil csapattal.

– Kik voltak a vezéregyéniségek, kik teljesítettek átlagon felül az ősszel?

– A játékosok hozzáállása kezdettől kitűnőnek minősíthető. Az idősebb játékosok igazi vezérei voltak a csapatnak, de nem szeretnék senkit külön kiemelni, mert mindenkinek akadt olyan mérkőzése, ahol átlagon felüli teljesítménnyel sikerült hozzájárulnia a közös sikerhez.

– Melyek voltak az évad legemlékezetesebb mérkőzései, illetve milyen volt a fogadtatása házon belül az újszerű lebonyolításnak?

– A legemlékezetesebb mérkőzés a hazai pályán lejátszott Mezőkovácsháza elleni meccs volt a maga tizenöt góljával, illetve a mezőhegyesi döntetlenünk, ahol foggal-körömmel küzdve sikerült pontot szereznünk. Az eredmények jobbára a várakozásaimnak megfelelően alakultak. Tisztán látszott, hogy a másodosztályú csapatoknak nem igazán volt esélyük a megye egyesek ellen.

Megértettük és elfogadtuk, hogy ez az egyetlen megoldás a bajnokság lebonyolítására – reagált a tréner.

– A kérdés második felére sportvezetői szemmel is reflektálnék – egészítette ki Varju Richárd. – A lebonyolítási rendszerrel nincs gondunk, hiszen az igazgatóság kényszerhelyzetbe került. A problémánk azzal volt, hogy a kvalifikációs csoportbeosztások logikája alapvetően érthető, mégis kifogásolható. Az eredményességi mutatók alapján valóban a B jelű nyolcasban van a helyünk, de szerintünk a csoportok kialakítása történhetett volna területi alapon is úgy, hogy minimálisan nőnek vagy csökkennek a csapatok közötti különbségek. Indokolt döntés lett volna például egy szimpla Okány–Csabacsűd csere, hiszen míg a B csoportban csapatunknak 1100 kilométert kellett utaznia, egy cserével a C jelű nyolcasban ez 430-ra lett volna redukálható, ami a jelenlegi ínséges időkben anyagilag sem elhanyagolható.

– Mit lehet tudni a felkészülésről és a játékosmozgásról?

– Január 12-én kezdenénk a felkészülést heti két edzéssel, illetve a második héttől pluszba hétvégi edzőmérkőzéssel – ismertette Démusz Zsolt. – Az időjárás fogja „megmondani”, hogy mennyi munkát tudunk elvégezni szabadtéren, illetve hány edzést kell teremben­ megtartani. A keretben elképzelhető, hogy lesz némi változás­, hiszen szeretnénk három-négy játékossal erősíteni, nevekkel azonban csak azután szolgálhatunk, ha már mindenben megegyeztünk az érintettekkel.

Az okányiak házi góllövőlistájának állása az őszi bajnoki mérkőzések után: Sztojka Ádám 13, Mező Sándor 5, Kopács Zsolt 4, Bogár Imre, Boros Ádám 3-3, Kollát Róbert, Komlósi Miklós, Kovács György, Mészáros Máté, Sztojka Zsolt 2-2, Illés Tamás, Vincze Zoltán 1-1.

Őszi mérleg

Helyezés: 5.

Győzelem: 5

Vereség: 7

Döntetlen: 1

Pontszám: 16

Rúgott gól: 40

Kapott gól: 47