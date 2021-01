Hektikus őszt hagyott maga mögött a Csorvás

A Csorvási SK a szerencsésebb helyzetben lévő csapatok közé tartozik a női NB II.-es bajnokság Délkeleti csoportjában, hiszen a koronavírus-járvány okozta helyzetben csupán két mérkőzése maradt el ősszel, nyolc találkozót sikerült lejátszani.

Az ősz során három győzelmet könyvelhettek el, legyőzték a Szarvas, a Szeghalom és a Mezőtúr csapatát is, és a hat megszerzett ponttal a hetedik helyről várják a februári folytatást.

– Az eredménnyel még elégedett is vagyok, annak fényében különösképpen, hogy milyen körülmények nehezítették a napi munkánkat – tekintett vissza a küzdelmes időszakra Ivanics-Gyemó Anita edző. – Edzeni hol itt, hol ott tudtunk, ahol éppen találtunk helyet, megfordultunk Békéscsabán a Mester csarnokban, a CsabaParkban és az Evangélikus sportcsarnokban is, a hazai mérkőzéseinket is ez utóbbi helyre tettük át a Kazinczy iskolából. Ha a mérkőzéseket nézzük, a három győztes párharcon elégedett voltam a látottakkal, azt sajnálom, hogy, hogy a K. Szeged SE ellen kikaptunk, ott lehetett volna még keresnivalónk. Több ifistánk is fontos szerepet töltött be a felnőttcsapatban, Baráth Berta a góllövőlistán is jól áll, 69 találattal a második és kiemelhető a kapus Zsiga Zsanna is.

A játékoskeret menet közben két fővel csökkent, Mitykó Bettina és Vólent Laura is Gyulára igazolt, igaz visszatért a rutinos Nagy Anita.

A csorvási csapat január első hetében kezdte el az edzéseket, egyelőre szabadtéren és konditeremben.

– Reméljük, hogy gördülékenyebb, nyugodtabb lesz majd a felkészülés és a szezonban a napi munka. Két elmaradt találkozót kell pótolnunk, a kecskemétiekkel már fel is vettük a kapcsolatot, a bácsalmásiakkal ezután egyeztetünk.

Ivanics-Gyemó Anita akkor lenne igazán elégedett, ha a bajnokság végén egy-két hellyel előrébb lépnének a tabellán.