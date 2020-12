Másfél hónap után újra tudott nyerni az Előre

Békéscsaba 1912 Előre–Szeged-Csanád GA 4–1 (1–0).

Labdarúgás NB II.-es mérkőzés. Békéscsaba, zárt kapuk mögött. V.: Kovács I. (Kovács II., G., Kovács G.). Békéscsaba: Uram – Farkas M., Bora, Nagy S., Mészáros (Máris, 54.) – Horváth P., Király (Kovács Á., 80.), Szabó P. (Fazekas, 92.), Babinyecz – Lukács (Paudits, 54.), Pantovics (Gránicz, 54.). Vezetőedző: Preisinger Sándor. Szeged-Csanád GA: Varga B. – Ódor, Moga, Deák I., Pejovics – Germán, Oláh G., Simon Á. (Takács T., 78.)– Dobos Á., Grumics (Gajdos, 68.), Gréczi (Varga Sz., 62.). Vezetőedző: Dobos Barnabás.

Sárga lap: Mészáros Márk a 25., Oláh Gergő szintén a 25., Uram a 42., Simon Ádám a 60., Varga Bence 60., Preisinger Sándor a 81., Paudits 92. percben.

Szögletarány: 2:6 (1:3)

11. perc: Csabai 11-es! Simon Ádám buktatta a 16-oson belül Pantovicsot, a játékvezető azonnal a büntetőpontra mutatott. Lukács állt a labda mögé és nagy erővel a jobb alsó sarokba lőtt, 1-0.

50. perc: Germán kőkemény lövése után Uramról kipattant a labda éppen Oláh elé aki 2 méterről a hálóba fejelt, 1–1.

60. perc: Ismét vezet a Békéscsaba! Újabb csabai büntető, ismét Simon buktatott, ám ezúttal Szabó Pétert. Gránicz a kapu közepébe bombázta a labdát, 2–1.

88. perc: Újabb csabai gól! Nagy Sándor nagy bedobása után Gránicz kissé kisodródva 6 m-ről a jobb alsó sarokba lőtt. 3-1.

90. perc: Ismét hazai gól! Gránicz a saját térfelérő Pauditsot indította, aki kilőtte a bal alsó sarkot, 4–1.

A találkozó előtt vészes gólszegénységben szenvedtek a békéscsabaiak, még október 18-án a Csákvár otthonában találtak be utoljára, igaz akkor öt alkalommal is. Győzelmet is ekkor könyvelhettek el utoljára.

Erősen kezdett a Békéscsaba, a láthatóan nagy kedvvel futballozó Nikola Pantovics szinte minden akcióban fontos előkészítő szerepet vállalt. A 11. percben ő harcolta ki a büntetőt is. Lukács gólja még a szokásosnál is nagyobb örömöt váltott ki a csabai labdarúgókból. Nem álltak le ezután sem a hazaiak, egyre másra vezették a támadásokat, bár növelni nem tudták az előnyüket. A szegediek csak ritkán jutottak el Uram kapus „felségterületére”, komoly helyzetet nem is dolgoztak ki. Iramos, eseménydús első félidőt láthattunk, melyből nem hiányoztak a keményebb megmozdulások sem.

A szegediek rögtön a 2. játékrész elején ki akarták egyenlíteni a hátrányukat, ami Oláh közeli fejese révén sikerült is. Túl sokáig nem örülhettek a vendégek, mert Simon újabb szabálytalansága után ismét 11-est rúghatott a Csaba, amit a csereként beállt Gránicz Patrik értékesített, aki egyébként is kitűnő cserének bizonyult. A lilák nem elégedtek meg a minimális vezetéssel és az utolsó percekben ismét Gránicz, majd a szintén csereként beállt Paudits is betalált, magabiztossá téve a hazai győzelmet.

Jó: az egész hazai csapat, ill. Germán, Gréczi, Deák I., Varga B.

Preisinger Sándor: – Fizikailag mindig lépkedtünk előre, de még nem tudjuk azt a szintet elérni, ami a betegségek előtt volt. Most csapatként tudtunk jól működni. Aki a pályán volt hatvan percig nagyon jól melózott, akik utána bejöttek, nagyon sokat tettek hozzá a meccshez. Mindenki sokat tesz azért, hogy saját hajunknál fogva húzzuk ki magunkat a gödörből. Ha ez így megy tovább, valószínű pont a karácsonyi ünnepekre jó erőben leszünk.

Dobos Barnabás: – Amire készültünk, azt nem tudtuk megvalósítani harminc percig, de utána fel tudtuk venni a kesztyűt. A második félidőben nagyon jól kezdtünk, szerkezetet váltottunk és jól is mentek a dolgok. Aztán jött a tizenegyes, ami szerintem egy téves ítélet volt. Ezek után kinyíltunk, támadni akartunk, de sajnos a védelmünk az nem tudta a feladatát megoldani. Gajdács Pál