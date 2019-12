Hazai bajnokival folytatja az Előre

A világbajnokság miatt másfél hónapos szünetet tartottak a női kézilabda NB I.-ben, amely a versenynaptár zsúfoltsága miatt még az óévben folytatódik, mégpedig egy komplett fordulóval. Az EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE játékosai nem ereszthettek le, csupán az ünnep napjaira kaptak kis pihenőt Horváth Roland vezetőedzőtől.

Vasárnap 18 órakor hazai pályán, a békéscsabai városi sportcsarnokban lép parkettra a viharsarki csapat, az ellenfél pedig az a Váci NKSE lesz, amely előkelő helyet foglal el a tabellán a roppant erős bajnokságban. Szilágyi Zoltán együttese 10 ponttal a hatodik helyen áll. Ősszel legyőzte az MTK, a Mosonmagyaróvár, a Szombathely és az Alba KC-t is is, de pontot szerzett a Kisvárda és a Szent István ellen is. A Pest megyei csapat nagyon fiatal, a játékoskeret csaknem fele húsz év alatti. A csabai drukkerek számára ismerősen csenghet a szélső Diószegi Nikolett neve, aki Békéscsabán nevelkedett és mutatkozott be az NB I.-ben.

A lila-fehérek nem nyertek még mérkőzést hazai pályán ősszel, egyetlen győzelmüket az újonc Szombathely otthonában aratták. Cél, hogy a csapat minél előbb elmozduljon az utolsó előtti, kieső helyről, ehhez pedig bravúrgyőzelmekre is szükség van, az első ilyet akár a Vác ellen is megszerezheti a csapat. A csabaiaknál Kopecz Barbara felépült sérüléséből és az új igazolás, a szerb átlövő, Ivana Mitrovics is Horváth Roland rendelkezésére állhat.