Hátrányba került a BRSE

Kikapott a BRSE az Újpest csapata ellen.

Újpesti TE–Békéscsabai RSE 3:1 (–22, 23, 17, 25)

Röplabda Magyar Kupa női mérkőzés. Negyeddöntő, 1. találkozó. Budapest, 400 néző. V.: Adler, Kiss Z. UTE: Bagyinka, Kojdová, Lacombe, Carabali, Nikics, Sánchez. Cs.: Chase (liberó), Yurtsever, Nagy V., Kovács L. Vezetőedző: Kántor Sándor. Békéscsaba: Klaric, Evans, Glemboczki, Bodnár, Dapic, Pekárik. Cs.: Molcsányi (liberó), Fábián, Szedmák, Sebestyén, Bodovics. Vezetőedző: Vasja Samec Lipicer.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 3:5, 6:5, 14:11, 17:20, 20:20, 20:23. 2. szett: 3:0, 6:6, 10:8, 14:14, 22:17, 23:23, 3. szett: 4:2, 7:5, 7:9, 21:15. 4. szett: 0:3, 3:6, 7:11, 13:16, 16:16, 17:20, 21:22, 23:22.

Szorosan alakult az első játszma, inkább az újpestiek vezettek, a játék közepén már három egységgel is. Ekkor feljavult a csabaiak fogadása és sikerült átvenniük a vezetést. 15:16-os állásnál Vasja Samec Lipicer, a BRSE vezetőedzője időt kért. A csabaiaknak sikerült némi előnyre szert tenniük, de ez hamar elolvadt, a hajrába úgy mentek bele a felek, hogy még bármi történhet. Sánchez nyitásai után újra egyenlő lett az állás, de mintha a vendégek tűntek volna határozottabbaknak, 22:20-as csabai előnynél Kántor Sándor kérette magához lányait. A látogatók hibáztak kevesebbet és Bodnár kőkemény leütését már nem tudták visszaadni az újpestiek.

A 2. szettet a hazaiak kezdték jobban, de néhány jó blokkal újra kiegyenlítetté vált a mérkőzés. Jobbára az újpestieknél volt az előny, de a vendégek tapadtak rájuk. A játszma derekán aztán sikerült beérnie vendéglátóját a Békéscsabának, 14:14-nél Kántor Sándor ki is kérte az idejét. Az újpestiek tudtak erősíteni és elléptek öt ponttal, az immáron Fábián által irányított viharsarkiaknak még volt annyi erejük, hogy kiegyenlítsenek (23:23). A következő két pontot azonban a lilák szerezték és ezzel 1:1-re alakították a mérkőzés állását.

Az előző két szetthez hasonlóan a 3. is szoros játékot hozott. Nagyobb különbség a játékrész derekán alakult ki a felek között, az újpestiek kerültek lépéselőnybe, 19:15-nél jöhetett a csabai időkérés. Ez sem segített, az egyre magabiztosabbá váló fővárosiak hozták a játszmát.

A 4. játékot a BRSE kezdte jobban, és uralta is a játékot 11:7-es vezetésüknél az újpesti tréner kért időt. Szívós munkával ledolgozta hátrányát a házigazda, de a csabaiak is küzdöttek rendesen. A hajrában is jól álltak még, de a hazaiak nagyot hrcoltak és 20-nál beérték vendégeiket és izgalmas végjátékban megnyerték a találkozót.

A visszavágót december 11-én rendezik Békéscsabán.