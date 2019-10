Hatodik lett a fiatal békéscsabai csapat

Nagy volt a tét a felnőtt párbajtőrözőknek a Magyar Kupában, egyben első válogatón a budapesti Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarbokban, hiszen számukra az olimpiai részvétel lehetősége a tét.

A férfiak mezőnyében (112 vívó) a békéscsabai Keszthelyi Zsombor és Kolczonay Balázs 5/1, míg Szabó Bence 3/3 győzelem, vereség mutatóval lépett tovább csoportjából. A táblán Bence nem bírt a Vasas versenyzőjével, Kaliczával (9:15), társai viszont könnyedén jutottak a 32 közé. Kolczonay vesztét ugyancsak Kalicza okozta (12:15), Keszthelyi egy darabig jól tartotta magát az olimpiai bronzérmes Somfai Péter (Honvéd) ellen, de a nagyobb rutin diadalmaskodott. Kolczonay 19., Keszthelyi 20., Szabó 50. lett.

A hölgyek (74 vívó) is remekül kezdtek, Kazár Dóra és Dékány Kinga sem talált legyőzőre csoportjában, Petri Renáta is csak egyszer hagyta el vesztesen a pástot, Szabó Réka kétszer kapott ki. Rékának a táblán sem ment, kikapott a debreceni Fedortól. Petri kiélezett asszóban szenvedett vereséget a tatai Bükitől (14:15). Kazárt immáron a döntőbe jutásért ugyancsak Büki búcsúztatta, míg Dékányt ahogy a múlt héten a juniorok közt, ezúttal is Gnám (Tatabánya) ütötte el a nyolcas döntőbe jutásért vívott asszóban. Kazár 9., Dékány 10., Petri 19., Szabó 34. lett.

A férfi csapatversenyen tizenhárom csapat közt kellett helytállniuk a békéscsabai Alföld Vívó Akadémia fiataljainak. Már a nyolc közé jutásért kemény ellenfelet, a tapolcai csapatot kellett felülmúlni. Remek vívással magabiztos győzelmet arattak (45:30). A már a felnőtt válogatottban is bemutatkozó Andrásfi Tibor vezette BVSC még nagy falatnak bizonyult (33:45), de a Vasas második csapata ellen különösen Szabó Bence volt elemében, a két U23-as válogatottal felálló ellenfél 45:34-es sikerhez gratulálhatott. Az ötödik helyért a Honvéd kettes csapata következett, melyet az argentin válogatott Lugones erősített. A 45:35-ös vereség tisztes helytállást és hatodik helyet eredményezett, ami a fiatal csapattól nagyon jó eredmény.