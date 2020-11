Hatodik idegenbeli mérkőzését is behúzta a Békéscsaba

Az alapszakaszban élen álló Swietelsky-Békéscsabai RSE az 1. MCM-Diamant Kaposvár vendégeként játszott vasárnap a női Extraligában.

1. MCM Diamant Kaposvár–Swietelsky-Békéscsabai RSE 2:3 (–19, –23, –21, 23, –7)

Röplabda Extraliga női mérkőzés. Kaposvár, zárt kapuk mögött. V.: Horváth M., Adler. Kaposvár: Király-Tálas 2, T. Matics 12, Kump 7, Helics 17, Klisura 24, Djurics 16. Cs.: Szpin, Hegyi (liberók), Kalmár, Szedmák 2, Bodovics, Szűcs. Vezetőedző: Szasa Nedeljkovics. Békéscsaba: Glemboczki 4, Grudina 12, Koseková 2, Vander Weide 25, Pekárik 8, Drpa 28. Cs.: Molcsányi (liberó), Cicic. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 2:6, 5:6, 10:11, 17:13, 22:16. 2. szett: 2:1, 5:8, 7:12, 10:12, 11:18, 18:18, 19:21, 22:24. 3. szett: 1:6, 7:8, 9:13, 12:17, 14:20, 17:20, 21:23. 4. szett: 6:3, 9:10, 13:12, 20:14, 22:22. 5. szett: 2:3, 5:3, 5:8, 6:11.

Helics pontja jelentette az első eseményt a mérkőzésen, ám Koseková remek nyitásai után Vander Weide és Drpa pontjaival már a BRSE vezetett, a somogyiak öt csabai pont után bizonyultak ismét eredményesnek. Zsinórban három kaposvári pont, benne Helics ászával, majd két csabai rontás és egy ravasz Klisura-megoldást követően visszavette a vezetést a Kaposvár.

A hazai oldalon Helics, a vendégeknél Drpa volt elemében, ám előbbi csapata haladt jobban, 17:13-nál következhetett a második csabai időkérés. Egy 3:0-s szériával már hat pont volt a különbség. Feladót cserélt a BRSE, Cicic lépett a pályára, de ő sem segíthetett, Matics elemi erejű ütése után a labda a vonalon belül landolt, vezet a Kaposvár.

A 2. szettet is a Diamant kezdte jobban, de emelt a tempón a BRSE és Grudina és Vander Weide vezérletével gyorsan fordított és tartotta 2-3 pontos előnyét, 11:7-nél Szasa Nedeljkovicsnak kellett időt kérnie. Elkezdett zárkózni a hazai csapat, de Vander Weide, majd Glemboczki sánca után ismét jó helyzetbe kormányozta magát a Csaba.

Megnyugodni nem lehetett, a hazaiak két blokk és Grudina pontatlanságát követően már ismét a csabaiak nyakában loholt a Kaposvár. Kétszer is időt kért Tóth Gábor, de egy 7:0-s hazai roham után egyenlő lett az állás. Küzdött a vendég, nem akarta elbukni a mindig roppant fontos 2. játszmát. Drpa labdája szettlabdához juttatta a Csabát és nem sokkal később ő is fejezte be a játékot, 1:1!

Nagy lendülettel kezdte a 3. felvonást a BRSE (1:6), ám Maticsék gyorsan vendégeik után eredtek. Drpa és Vander Weide vitte a hátán a csabaiakat, de a társak is nagyon odatették magukat, a játékrész derekán jól is állt a Csaba (9:13). Volt már 6 pont is a két együttes között, de a Kaposvár nem adta fel, a játszma hajrájára kettőre faragta a hátrányát. Ennél feljebb azonban nem jött, következett Grudina centerpontja, Glemboczki ásza és innen a BRSE már csak egy szettre volt a győzelemtől.

A 4. szettet a Klisura vezérelte Kaposvár uralta, a játszma végéhez közeledve már hat egységgel vezetett, de a BRSE harcolt, küzdött és 22-nél beérte vendéglátóját. Mégis: Klisura 21. pontja játszmalabdát, Djurics blokkja a játszmalabdát és a döntő szett kicsikarását érte.

Az 5. szettben is folytatódott az idegek csatája, de a csabaiak voltak a higgadtabbak, 3 pontos vezetésüknél cseréltek térfelet a felek. Jól sáfárkodott előnyével a BRSE és az új erőre kapó Vander Weide remeklésével bravúros győzelmet aratott, zsinórban, idegenben a hatodikat.

