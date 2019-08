Hatan döntőbe jutottak az Eb-n

A sport az emberi kultúra csodálatos, embert nevelő, értékes, és gyakran kegyetlen része. Ez vonatkozik a kick-box sportra is, a győri Gyermek, Kadet és Junior Kick-box Európa-bajnokságon. Mert milyen kevésnek tűnik egy pont, egy találat! Lehet szerencse kérdése, bírói hiba, pillanatnyi kihagyás, forma, sérülés.

Az „egy pont” igazságát megtapasztalhatta csütörtökön a Békés Megyei Harcművész Szövetség három versenyzője, Debreczeni Frida, Viczián Vivien, Czár Tibor, hiszen vitatható körülmények között vesztettek mérkőzést a döntőbe jutásért. Persze, a bíráskodás kritizálásánál azt is be kell számítani, hogy az Audi Arénában hétfő óta folyamatosan működnek a bírák és a küzdőterek, nem lenne csoda, ha a versenybírók is elfáradnak.

A lényeg azonban az, hogy Fördős Jázmin, Kozmann Mónika, Petró Lili, Viczán Roland, Halász Enikő, Mezei Nikolett a döntőbe jutott, és csatába szállhat az Európa-bajnoki címért. Ők ezüstérmesnél rosszabbak már nem lehetnek, igaz az arany szebben csillog az ezüstnél. Ezt a gyermekeknél a megyei döntő is mutatta, ahol Jancsó Lili legyőzte battonyai ellenfelét, Kurunczi Noémit. A nap kellemes meglepetését Halász Enikő szolgáltatta, aki nem kis meglepetésre jutott a döntőbe ír ellenfele

legyőzésével.

A formagyakorlatosoknál is nagyüzem volt. A versenynap végére Annus Marcell egy aranyat, egy ezüstöt, Petrovszki Márton egy ezüstöt, Lázár Noel, Laurinyecz Emma bronzérmet szerzett. Vagyis két arany a zsákban, s várjuk a többit. Hogy mik az esélyek? A döntő attól döntő, hogy gyakran kiszámíthatatlan. Aki meg tudja jósolni például a Viczián Roland–Zajácz Bence magyar házi döntő kimenetelét, attól várjuk a heti lottó nyerőszámokat is. Kick-light-ban visszavágót vív Mezei Nikolett és az olasz Sveva Scandurra. Várhatóan a tatamin ez a nap egyik fénypontja lesz.

Csütörtöki eredmények, Point fighting szabályrendszer

Gyermek korosztály

24 kg. Kozsuch Kincső–Chloe Orelly (Nagy-Britannia) 10:14 a döntőbe jutásért.

27 kg: Laurinyecz Emma–Alexandria Karastoianova (Bulgária) 1:9 a döntőbe jutásért. Debreczeni Frida–Dora Matic (Horvátország) 11:12 a döntőbe jutásért.

30 kg: Fördős Jázmin–Lena Roessner (Ausztria) 11:10 a döntőbe jutásért.

+36 kg: Kurunczi Noémi–Jancsó Lili 0:10 döntő.

Kadett 1 (serdülő) korosztály:

28 kg. Kozmann Mónika–Teia Bains-Doyle (Nagy-Britannia) 10:0 a döntőbe jutásért.

47 kg: Pántya Réka–Lucy Conlon-Oates (Írország) 0:10 a döntőbe jutásért.

Kadett 2 (ifjúsági) korosztály

32 kg: Petró Lili–Sarah Cassidy (Írország) 9:7 a döntőbe jutásért.

46 kg: Viczián Vivien–Anelyia Todorova (Bulgária) 8:9 a döntőbe jutásért.

Juniorok

69 kg: Viczián Roland–Jack Buckley (Nagy-Britannia) 9:6 a döntőbe jutásért.

79 kg: Czár Tibor–Callum Hollinshead (Nagy-Britannia) 11:12 a döntőbe jutásért.

Light-contact szabályrendszer. Juniorok. +70 kg: Halász Enikő–Ryan Niamh (Írország) 3:0 a döntőbe jutásért.

Kick-light szabályrendszer, Juniorok

65 kg: Mezei Nikolett–Zuzanna Kalbarczyk (Lengyelország) 3:0 a döntőbe jutásért.

70 kg: Kürti Bonita–Robyn McDonnel (Írország) 0:3 a döntőbe jutásért.

K–1 szabályrendszer, Junior 2 kcs. 75 kg: Flack Márk–Filip Matic (Horvátország) 0:3 a döntőbe jutásért.

A pénteki mérkőzések, Point-fighting szabályrendszer

Gyermek korosztály 30 kg: Fördös Jázmin–Zoe Hicks (Íroroszág) döntő.

Kadett 1 (serdülő) korosztály 28 kg: Kozmann Mónika–Bánfi Boglárka döntő.

Kadett 2 (ifjúsági) korosztály 32 kg: Petró Lili–Andrea Ilieva (Bulgária) döntő.

Juniorok, 69 kg: Viczián Roland–Zajácz Bence döntő.

Kick-light szabályrendszer, Juniorok. 65 kg: Mezei Nikolett–Sveva Scandurra (Olaszország) döntő.