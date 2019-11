Háromgólos csabai vereség idegenben

Kikapott az EUbility Group Békéscsabai Előre NKSE az Alba Fehérvár KC csapata ellen.

Alba Fehérvár KC–EUbility Group Békéscsabai Előre NKSE 28–25 (15–13)

Kézilabda NB I.-es női mérkőzés, Székesfehérvár, 400 néző. V.: Felhő, Öcsi. Alba: ATTINGRÉ – Töpfner 3 (2), MENDY 10 (4), Boldizsár 2, Walfisch 3 (1), Rózsás 2, Pelczéder 2. Cs.: Györkös (kapus), Zazai 2, Sztankovics 1, Szarka 1, Gerháth, Utasi, Besszer 2. Vezetőedző: Deli Rita. Békéscsaba: Balog J. – Kovács A. 3, Vukajlovics 2, Barján 5, J. Agbaba 3, MARINCSÁK 9 (4), Mézes. Cs.: Kukely A. 2 (1), Bottó, Dombi K., Kukely K. 1. Vezetőedző: Horváth Roland.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc. Hétméteresek: 9/7, ill. 6/5.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–2. 6. p.: 6–4. 12.p.: 9–7. 19. p.: 10–9. 24. p.: 13–10. 33. p.: 16–15. 38. p.: 19–16. 42. p.: 22–17. 50. p.: 24–21. 54. p.: 26–22. 56. p.: 26–24.

A péntek késő esti találkozón a vendégeknél a sérüléssel bajlódó Kopecz Barbara nem szerepelhetett. A hazaiak szereztek vezetést Boldizsár révén, majd a csabaiak 2–2-re egyenlítettek. A mérkőzés elején felváltva estek a gólok, a 6. percben 6–4-re vezettek a hazaiak, amikor Horváth Roland időt kért. A lila-fehérek még 6–6-ra egyenlítettek, de a folytatásban a többször is emberelőnyben lévő fehérváriak két-három gólos előnyre tettek szert. A vendégek nem adták fel, és Marincsák góljaival 10–9-re felzárkóztak. Nagy volt a küzdelem, mindkét együttes keményen védekezett. Az első félidő hajrájában erősítettek a hazaiak, újabb gólokat lőttek, így a szünetre kétgólos székesfehérvári előnnyel mentek a csapatok.

Fordulás után a lila-fehérek egy gólra feljöttek. Ezt követően Mendy rendre bevette a csabaiak kapuját, három góllal elhúzott az Alba, így a 38. percben Horváth Roland ismét időt kért. A csabaiak többször is hibáztak, amit büntetett az ellenfél, a 42. percben 22–17-et mutatott az eredményjelző. Becsületesen küzdött a Békéscsaba, de a rövidebb kispad miatt a fáradni látszó kulcsjátékosok is többször hoztak rossz döntést, így nem tudott közelebb zárkózni a házigazdákhoz három-négy gólnál az Előre NKSE. Az utolsó tíz perc kezdetén előbb a francia légiós, Mendy, majd a másik oldalon Marincsák is hétméterest hibázott. Az 54. percben négygólos fehérvári vezetésnél Horváth Roland ismét időt kért, hogy a hajrára felkészítse lányait. Kukely Klára góljával az 56. percben 26–24-re feljött a Békéscsaba, de Mendy ismét betalált. Két perccel a vége előtt Kukely Anna hétméteresével ismét két gólra csökkentette hátrányát a lila-fehér együttes, ami után Deli Rita is időt kért, és a lefújás előtti pillanatokban még a volt csabai Walfisch Mercédesz állította be a végeredményt.

A sérült Kopecz Barbarát nélkülöző csabaiak nagy csatában szenvedtek vereséget a küzdelmes mérkőzésen.