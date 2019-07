Három új edző is munkába áll a megyei bajnokságokban

Július 1-jén a labdarúgóknál hivatalosan is megkezdődött a nyári átigazolási szezon. A megyei klubok nem tétlenkednek, lehetőségeikhez mérten mindenhol iparkodnak megerősíteni csapatukat. Az aktualitásokról igyekszünk tájékoztatni a focipárti közvéleményt.

A megyei II. osztályú bajnokság A-jelű szekciójában érdekelt Vésztői SE-nél védők cseréltek fogast az öltözőben. Fábián Ottó Olivér (27) a Hajdú-Bihar megyei I. osztályban szereplő Sárrétudvari KSE játékosa lesz, a helyére pedig Hrabovszki Ákos (30) érkezik, aki az utóbbi évben a Békéscsabai MÁV-ot, előtte pedig a Dobozt szolgálta egy-egy idény erejéig. A zöld-sárgáktól haza igazolt Rostás Benjámin (28), aki az újjászervezett eleki felnőtt focicsapat játékmestere lehet.

A határmenti csapat igyekszik megnyerni minél több helyi játékost annak az ügynek, hogy az eleki focit minél előbb a megszűnése előtti szintre emeljék. Sokat tehet ezért a Lőkösházáról hazatérő tapasztalt Gyulai Ferenc (37), valamint a vele tartó támadó, Puporka Róbert (21) is.

A névváltás előtt álló Lőkösházáról további játékosok is távozhatnak. Dunai Zoltán (30) és Sódar Gábor (26) visszavágyott Újkígyósra, amellyel ellenfélként térhet vissza, hiszen mindkét egyesület B-csoportossá minősítette magát ifjúsági együttes hiányában.

Az első körben érkező ötös mellett újabb labdarúgók kerültek a Gyomaendrődi FC megye II. osztályú, B-csoportos együtteséhez. A védelem tengelyében otthonos Szabó Péter (31) követte a kapust, Vastagh Zsoltot (30), és a védőt, Furka Zsoltot (31). Egy kisebb kitérőt leszámítva ugyanez vonatkozik Ernyes Róbertre (28) is, mivel a ványai nevelésű támadó Kisújszállás érintésével került az ellenlábas szomszédvárhoz.

Galát Pál, Zsombok Attila és Nagy Ferenc személyében három gárda is is új edzővel kezdte meg az új idényt. Gádoroson Kormányos Antal előre bejelentett búcsúja után sokáig nem találták a megfelelő szakembert, azonban ráakadtak a legutóbb Kardoson dolgozó Galát Pálra, aki nagy vehemenciával vetette magát az új kihívás elé. Köröstarcsán is felszállt a füst, ahol újfent a visszatérő Zsombok Attila kezébe került az irányítás. Bucsán Bujdosó Attila érezte úgy, hogy eljött az idő a váltásra. A helyettesét házon belül oldották meg azzal, hogy a z U19-es bajnokcsapat trénere, Nagy Ferenc veszi át a szakmai irányítást.