Három szettben győzött a BRSE

Győzött a Swietelsky-Békéscsaba a Vasas Óbuda csapata ellen.

Swietelsky-Békéscsaba-Vasas Óbuda 3:0 (18, 19, 22)

Extraliga női mérkőzés. Békéscsaba, 800 néző. V.: Adler, dr. Árpás Krisztina.

Békéscsaba: GLEMBOCZKI 12, Zólyomi 3, DRPA 20, Kliszura 13, Strunjak 7, KORNYIJENKO 4. Cs.: Molcsányi, (liberó) Vezetőedző: Tóth Gábor.

Vasas: Kalicsanin 5, VEZSENYI 7, BOJKO 10, Abdulazimova 5, Király-Tálas 2, Zernovic 6. Cs.: Takács D., Stankovics (liberók), Fábián, Török 8, Papp, Kump. Vezetőedző: Giannisz Atanaszopulosz.



Az eredmény alakulása. 1. szett: 7:3, 8:7, 16:11, 22:14. 2. szett: 4:1, 6:6, 9:6, 9:9, 12:9, 16:12, 21:15, 21:17. 3. szett: 2:0, 4:4, 9:5, 12:7, 15:15, 17:18, 19:21, 21:21, 21:22.

Az extraligás női röplabda-bajnokság csúcsrangadóján a fővárosiak szerezték az első két pontot, de jött a válasz is, Drpa keresztütésével pedig már a BRSE-nél volt az előny. Jól működött a blokk hazai oldalon, ami elbizonytalanította a vendégeket, így a görög edzőjük már 7:3-nál kihívta a játékosait. Egy határozottabb Vasas tért vissza a játéktérre, amely minimálisra dolgozta le a hátrányát. Kornyijenko megnyitásaival ismét 4 pontra növelte előnyét a Békéscsaba, amely minimalizálta a hibákat, az ütőivel szemben pedig tanácstalanok voltak a piros-kékek. Hiába próbálta forgatni csapatát a görög mester, a BRSE rendíthetetlenül menetelt a szett megnyerése felé, 23:15-nél még egy kisebb hullámvölgy is belefért, stabilan meg lett a vezetés.



Drpa-dupla nyitotta a második játékot, de Vezsenyi pontjaival tartották a lépést a fővárosiak, sőt Bojko ütésével 6:6-nál utolérték a házigazdákat. A legjobbkor került nyitó helyre Kornyijenko, aki új lendületet adott társainak. Három csabai pontra, három válasz érkezett a vendégek részéről (9:9), hazai oldalon azonban ekkor ismét Drpa vette a kézbe az ügyet. Vizet fakasztó bombáival szemben tehetetlenek voltak a látogatók (16:12). Mivel a Vasas a folytatásban is képtelen volt sikeres stratégiát kidolgozni ellene, a szerb átló pedig nagyon élt, a BRSE be is húzta a második szettet.



Az újabb játék elején is próbáltak kapaszkodni Király-Tálas Zsuzsáék, de a vezetést nem tudták átvenni. Strunjak percei következtek, pontjával és ász szervájával négy pontos vezetést építettek ki a csabaiak. Jött a menetrendszerű időkérés, a felzárkózáshoz azonban több támadóhiba is kellett a hazaiak részéről. Tóth Gábor 14:13-nál szólította ki játékosait, Török támadásával azonban így is egyenlített, Bojko pontjaival pedig a vezetést is átvette a Vasas (17:18). Tóth Gábor elégedetlenségének hangot adva ismét időt kért. Fel is javultak a tanítványai, de mivel a fővárosiak játéka is tetőfokon állt, minden poénért meg kellett szenvednie. A vendégek 22:21-es vezetésénél nem tűnt úgy, hogy hamarosan lezárul majd a mérkőzés. Látványos labdameneteket vívtak a csapatok, de rendre a hazaiak koncentráltak jobban. A meccs leghosszabb labdamenetének megnyerésével jutott meccslabdához a BRSE, amit Glemboczki Zóra le is zárt.



Két könnyebb szett után megvillantotta a Vasas, hogy számolni kell vele a bajnoki címért folyó versenyben, ezzel együtt a BRSE több jó egyéni teljesítménnyel magabiztosan nyerte a 87 perces csatát. Sikerével megőrizte veretlenségét és tovább növelte előnyét a tabellán.



Tóth Gábor: – Az első két szett a várnál is simábban alakult, a jó védekezésünknek köszönhetően. A harmadik szettben volt, amikor védekezésben picit megálltunk, de azután sikerült átlendülnünk ezen, és egy magas szintű csatában diadalmaskodtunk.

Giannisz Atanaszopulosz: – A védőmunkánk nem volt megfelelő az elején, de azután feljavult a játékunk. Nem vallottunk szégyent, de a Békéscsaba ma jobb volt. Építkezünk tovább, várjuk vissza a sérültjeinket, velük sokat fejlődhetünk még.