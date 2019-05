Három orosházi érem az Eb-n

Győr adott otthont az International Karate Organization Kyokushinkaikan Union elnevezésű nemzetközi kyokushin karate szervezet ez évi, immáron tizenkettedik Európa–bajnokságának, mind a felnőttek, mind az utánpótlás részére, küzdelem ( kumite) és formagyakorlat ( kata) versenyszámokban. A viadalon húsz nemzet, több mint ötszáz versenyzője küzdött az érmekért. A kontinens-bajnokságot színvonalas küzdelmek, és remek hangulat jellemezte. Az is örömteli, hogy több nemzetközi kyokushin karate szervezet képviselői is eljöttek,

bizonyítva, hogy a kyokushon karatésok közössége egy nagy családot alkot. Ebben a „ nagy családban ” az Orosházi Kyokushin Karate Szabadidő Kör Egyesület tagjai nagyon

aktív családtagnak számít.

Shihan Zsiga Zsolt VI. danos mester tanítványai több nemzetközi szövetség világversenyein is részt vesznek, és legtöbbször kiváló eredményekkel térnek haza. Most is ez történt! Küzdelemben a junior korosztályú Liszkai Szilárd a kőkemény kazahokkal és orosz versenyzővel csapott össze. A volt szovjet utódállamok a küzdősportokban mindig nagyon jók és ebben a mezőnyben fokozottan értékes Szilárd nagy csaták után megszerzett bronzérme.

A formagyakorlat ( kata) versenyszámban a fiatalabb korosztály tagjai jeleskedtek. Fábián Lara mögött már számos sikeres verseny állt és most sem vallott szégyent, ehhez méltóan szerezte meg az Európa-bajnoki bronzérmet. A gyermekeknél Alzubi Alhassun nagyon szépen mutatta be formagyakorlatát, így ezüstéremmel zárta az Eb-t. Shihan Zsiga Zsolt edző érthetően elégedett volt, annak ellenére, hogy két formagyakorlatos érmes versenyzője a rendkívül szoros versenyben akár aranyérmes is lehetett volna. Az is biztató, hogy mind a három utánpótlás korosztály (junior, serdülő, gyermek) szerzett érmet, ami azt jelzi, hogy nem lesz gond a folytonossággal Orosházán, kik lépjenek a mai felnőtt élversenyzők helyére.

Az orosháziak eredményei. Küzdelem (knock-down kumite). Junior nehézsúly: 3. Liszkai Szilárd. Formagyakorlat (kata). Serdülők: 3. Fábián Lara. Gyermek korosztály: 2. Alzubi Alhassun.