Három fiatal jön kölcsönbe az MTK-tól az Előréhez

Az NB II.-es Békéscsaba 1912 Előre labdarúgócsapata három játékost kapott kölcsön a szintén másodosztályú MTK Budapesttől a 2019–2020-as idényre.

Az előző szezonban is a lila-fehéreknél szerepelt kölcsönben az orosházi származású, 1999-es születésű középpályás, Lustyik Levente, akit a tavasszal műteni kellett, és felépülése még több hónapot vesz igénybe. Az MTK honlapjának tájékoztatása szerint a 2000-e születésű középpályás, Anton Bidzilya, valamint a szintén 2000-es születésű középpályás Gréczi Márton is a lila-fehéreknél szerepel a következő szezonban. A tavasszal az NB II.-es Tiszakécskénél kölcsönben lévő Gréczi Márton már be is mutatkozott a békéscsabai csapatban, a szombati Debreceni VSC elleni idegenbeli felkészülési mérkőzésen gólt is lőtt.