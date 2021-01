Három békéscsabai is válogatottságot jelentő helyen áll

A kadet Magyar Kupán szép eredményeket értek el a békéscsabai Alföld Vívó Akadémia párbajtőrözői. Közülük is kiemelkedett Gachályi Gréta, aki serdülőként ezüstérmes lett.

A budapesti Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban megrendezett idei első versenyen ezúttal a lányok szerepeltek jobban békéscsabai részről. A 111 pengeforgató között két csabai is nyolcas döntőbe jutott. Itt Bencsik Anna vereséget szenvedett a Vasas versenyzőjétől, Balogh Bellától, így a kiváló hetedik helyet szerezte meg.

Gachályi Gréta viszont remek vívással legyőzte a diósgyőri Nagyot. Következő ellenfele a klubtársát búcsúztató Balogh volt. Úgy tűnt, ismét a fővárosi kerekedik felül, 11:10-ig vezetett is. Ekkor Gréta ráérzett ellenfele szokatlan stílusára, átvette a vezetést, s ha a legkisebb különbséggel is, de megnyerte a csörtét. A döntőre aztán már nagyon fáradtan állt oda a ranglistavezető székesfehérvári Salamon ellen, így vereséget szenvedett. Ezüstérme így is bravúros teljesítmény!

– Gréta versenyről versenyre fejlődik, egyre szebb eredményeket ér el. A hétvégi szereplésének köszönhetően a kadet ranglista negyedik helyére ugrott előre

– rögzítette a tényt elégedetten Galli Zsolt, az AVA vezetőedzője.

A csabaiak közül Oláh Lili a 17. helyet szerezte meg.

A fiúk (120 induló) ezúttal kevésbé szerepeltek jól. Lenkefi Soma a 20., Tóth Marcell a 22., Apáti Bálint a 26. lett.

A junioroknál fordított volt a helyzet. Itt a fiúknak (117 induló) ment jobban a vívás. Keszthelyi Zsombor álmos kezdés után az egyenes kieséses táblán már a képességeinek megfelelően vívott. Nagyarányú győzelmekkel haladt előre. A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Kulcsár Krisztián, Viktor nevű fiát például 15:5-re győzte le, klubtársát, Kolczonay Balázst 15:10-re. A dobogós helyezésért a BVSC-s Sárosdyt 15:11-re múlta fölül. Hamilton (Vasas) ellen már a nagydöntő volt a tét. Zsombor nem találta a ritmust, így maradt a bronzérem.

A lányok (95 induló) versenyén is a legfiatalabb volt a legügyesebb. Gachályi Gréta fáradtan is nagyon jól küzdött, bejutott a tizenhatos táblára, ahol a junior Európa-bajnokság ezüstérmesét, a tatai Büki Lilit is megizzasztotta (13:15), végül a 14. helyen fejezte be a versenyt. Dékány Kinga enerváltan vívva most csak 17. lett. Oláh Lili közel volt a bravúrhoz, a válogatott Szarvas Rita ellen csak a hosszabbításban kapott ki, és a 19. helyen végzett.

Jelen állás szerint Gachályi Gréta, Dékány Kinga és Keszthelyi Zsombor áll korosztálya ranglistáján válogatottságot jelentő helyen, mindhárman negyedikek. Még két verseny van hátra a március végi ranglista zárásig.

