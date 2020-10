Három békéscsabai érem született a szerenkénti döntőben

Kovács Zsófia duplázott szombaton a szerenkénti döntőkben a női tornászok budapesti Központi Tornacsarnokban rendezett országos bajnokságon.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a dunaújvárosiak Eb-ezüstérmes versenyzője ugrásban és gerendán bizonyult a legjobbnak, de harmadikként dobogóra állhatott felemás korláton is, utóbbi számban klubtársa, Makovits Mirtill győzött. Talajon az egykori békéscsabai Böczögő Dorina diadalmaskodott.

Remekeltek a Torna Club Békéscsaba versenyzői is, gerendán a fiatal Szujó Hanna ezüstérmes lett, aki talajon is felállhatott a dobogóra, ahol Székely Zójával együtt a harmadik legerősebb gyakorlat volt az övé. Ugyanitt klubtársa, Makra Noémi is érdekelt volt az eredményhirdetésnél, a válogatott tornász a második helyen zárt.

Eredmények, szerenkénti döntők. Ugrás: 1. Kovács Zsófia (Dunaferr SE) 13,200 pont, 2. Bácskay Csenge (Postás SE) 13,150, 3. Székely Zója (Postás SE) 12,850. Felemás korlát: 1. Makovits Mirtill (Dunaferr SE) 12,700, 2. Székely 12,600, 3. Kovács Zs. 12,400. Gerenda: 1. Kovács Zsófia 13,300, 2. Szujó Hanna (TC Békéscsaba) 12,500, 3. Böczögő Dorina (MTK Budapest) 12,100. Talaj: 1. Böczögő Dorina 13,000, 2. Makra Noémi (TC Békéscsaba) 12,700, 3. Székely és Szujó 12,300-12,300.