Harmadik helyen végzett Kónya Gergő és Lindeisz Gábor párosa

Harmadik helyen végzett a csárdaszállási Kónya Gergő és a gyulai Lindeisz Gábor párosa a szombaton Várpalotán megtartott HSMA Erős Emberek Páros Országos Bajnoksága – V-Team Kupa elnevezésű megmérettetésen. A kihíváson egyedüli Békés megyei duóként vett részt a két fiatalember. A zártkapus verseny helyszínéül a a Veszprém megyei településen található inotai dolomitbánya szolgált.

Mint megtudtuk, a páros verseny azt jelenti, hogy kétfős csapatok állnak rajthoz, a versenyszámokat pedig egyszerre ketten vagy egymást váltva végzik. A különleges helyszín sajátosságait több versenyszámba is beépítették a rendezők. Például markolóhúzás vagy kőcipelés is szerepelt a feladatok között.

Az első próba a markolóhúzás volt. A „megszokott” kamionhúzás helyett egy bányában hétköznapinak számító 18 tonnás, hatalmas markológépet kellett párban elhúzni 20 méterre.

A második versenyszám a viking nyomás volt, amelyben két darab – egy speciális emelő szerkezetre erősített – gépkereket kellett két perc alatt minél többször a feje fölé emelni a párosnak, egymást váltva.

A következő feladatban egy fémből készült „hordágyat” kellett elcipelnie a versenyzőknek, úgy mint egy valódi hordágyat, tehát egyikük elől ment, a másik fél pedig hátul fogta az eszközt. Így kellett megtenniük 40 métert a 400 kilós „hordággyal”.

Ezután jött a lengősúly cipelése és felhúzása. Ez egyéni feladat volt, a csapat egyik tagjának el kellett cipelnie egy választott súlyt, ami 340 vagy 380 kiló lehetett, a másik félnek ezután 300 kilóval kellett felhúzást végeznie egy súlyemelő rúddal, annyiszor, ahányszor csak bírta.

Zárószámként a bödönpakolás szerepelt a bajnokságon, ami úgy nézett ki, hogy a páros egymással szemben állt, közöttük egy 122 centi magas állvány helyezkedett el, és azon keresztül kellett egymásnak átpakolnia oda vissza egy 140 kilós, füllel ellátott fémbödönt. Erre 90 másodpercük volt.

Kónya Gergő hírportálunknak elmondta, nagyon pozitívan értékeli a teljesítményünket.

– Kihoztuk magunkból a legtöbbet, így sikerült felállni a dobogóra, ami célunk is volt – ecsetelte. – Örülünk, hogy sikerült teljesíteni az elvárást. Nagyon jól kiegészítettük egymást Gáborral, jól ment a közös munka edzésen is és „élesben” a versenyen is. Kiegyensúlyozottan versenyeztünk végig, második, harmadik, negyedik helyezéseink voltak a versenyszámokban, semmiben nem rontottunk. Gergő személy szerint a viking nyomásra a legbüszkébb, ahol jól teljesített, ezzel harmadik helyre hozva csapatukat ebben a számban. Hozzátette, Gábor pedig fergeteges volt a felhúzásban, amelyben a 300 kilóval négyszer állt fel. Nála csak az aktuális Országos Bajnok volt képes több ismétlést végezni, így ebben a számban másodikként végzett a gyulai fiatalember.