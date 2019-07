Harmadik edzőmeccsét is megnyerte az Előre

A lila-fehérek megérdemelten nyerték harmadik felkészülési mérkőzésüket is.

Debreceni VSC–Békéscsaba 1912 Előre 1–2 (1–1)

Labdarúgás Felkészülési mérkőzés, Debrecen, Pallag zárt kapuk mellett. V.: Nagy N. Debrecen: Kosiczky – Bényei, Újvárosi, Kinyik, Barna – Damásdi, Csősz, Kórodi, Bereczki – Kerekes, Zsóri. Játszott még: Hrabina (kapus), Lakatos B., Kuti K., Bíró P. Vezetőedző: Herczeg András. Békéscsaba: Uram – Szalai, Farkas M., Szélpál N., Pilán – Kovács Á., Király, Nagy S., Gréczi M. – Faragó, Olasz. Játszott még: Mészáros M., Babinyecz, Eichenvalder R., Pantovics, Molnár D., Ilyés T., Máris, Károly B., Tóth D. Vezetőedző: Schindler Szabolcs.

11. perc: balról szabadrúgást rúgott a csabai kapu elé a Debrecen, a belőtt labdát az előrehúzódó Kinyik ballal hét méterről lőtte a hálóba, 1–0.

41. perc: Király beadása után Gréczi Márton 12 méterről lőtt a hazai kapuba, 1–1.

54. perc: Márist buktatták a 16-oson belül, 11-es. A büntetőt Pantovics biztosan értékesítette, 1–2.

Az Előrében több próbázó is volt szombaton. A kezdőcsapatban kapott helyet a 19 éves középpályás, Gréczi Márton, aki az MTK játékosa, és az előző idényben az NB II-es Tiszakécskében szerepelt kölcsönben. Mellette a Vasas Kubala Akadémiáról jött 19 éves Eichenvald Róbert, és a Paksról érkezett, 19 éves Molnár Dominik is pályára lépett a második félidőben.

A szombat délelőtti találkozón az első tíz percben két helyzete is volt a liláknak, de az kimaradt. Majd egy perc múlva megszerezte a vezetést az NB I-es Debrecen, amelyben azok szerepeltek akik nem játszottak a csütörtöki albán Kukesi ellen 3–0-ra megnyert Európa Liga mérkőzésen. A folytatásban kiegyenlített játék folyt, majd a félidő hajrájában Gréczi M. egyenlített.

A szünetben sort cseréltek a csabaiak, és az 54. percben megszerezték a vezetést. Ezt követően is a vendégek akarata érvényesült, több ígéretes akciót vezettek a lila-fehérek, de újabb gólt nem tudtak elérni. A hazaiak a hatvanötödik perctől egy negyedórán át mindent megtettek az egyenlítésért, de több lehetőséget is elpuskáztak. A hajrá ismét a lila-fehéreké volt, akik megérdemelten nyerték harmadik felkészülési mérkőzésüket is.

Schindler Szabolcs: – Az eredménnyel elégedett vagyok, de a játékkal nem. Mindez abból is adódik, hogy fáradt volt a csapat. A tempó nem volt jó, de a szervezettség amit bemutattunk biztató lehet a jövőre nézve.