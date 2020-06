Hajtós csapatot szeretne Vida Gergő

A 2020–2021-es idényben új vezetőedző, a Debrecenből érkezett Vida Gergő irányítja az NB I.-es EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE női csapatának szakmai munkáját. A 35 éves szakember legutóbb a Debrecen másodedzője volt, 2018 tavaszán pedig ő irányította a DVSC felnőttegyüttesét, így van rálátása az NB I.-es mezőnyre és az utánpótlásra is. Vele beszélgettünk a csabai csapat felkészüléséről és a tervekről.

– Mikor kezdik a felkészülést az új idényre?

– Július 6-án találkozik először a felnőttkeret. A tervek szerint a Mester Klubban lesznek a foglalkozások. Napi két edzéssel készülünk az őszi idényre. A munkában Fábián Csaba segít majd, aki jól ismeri azokat a csabai fiatalokat, akik felkerültek a nagyokhoz. Négy debreceni fiatal is érkezik kölcsönbe a lila-fehérekhez. Itt szeretném elmondani, hogy mind Debrecenben, mind Békéscsabán minőségi utánpótlás-nevelés folyik, az előttünk álló év nagy lehetőséget jelent a fiatal játékosoknak a bizonyításra. Egyébként a lányokkal ugyanabban a csónakban evezünk, hiszen a játékosokhoz hasonlóan én is bizonyítani szeretném, hogy ezen a szinten is megállom a helyemet. Július 26-án Tatára utazunk, ahol egy hetet edzőtáborban töltünk el, itt már felkészülési mérkőzéseket is játszunk.

– Mi az Ön edzői hitvallása?

– Az elvégzett munkában hiszek. Egy hajtós, sokat futó csapatot szeretnék, amely agresszíven védekezik, labdaszerzés után pedig képes a gyors akciók vezetésére. Mi leszünk az NB I. egyik legfiatalabb átlagéletkorú együttese, amelynek bizonyítania kell, hogy helye van az élvonalban. Jelentős volt a mozgás a keretben, hiszen nyolcan távoztak és heten érkeztek, így gyakorlatilag egy új csapatot kell építenünk az új szezonra. Fontos feladat, hogy csökkentsük a kapott gólok számát, ehhez javuló kapusteljesítményre lesz szükség, emellett minden mérkőzésen nagy szívvel kell küzdenünk, és akkor elérhetjük a biztos bennmaradást. Támadásban többféle variációt is kipróbálhatunk, hiszen vannak jól cselező játékosaink, ugyanakkor a 190 centiméter magas, horvát Petika, valamint a szerb Mitrovics távolról, átlövésből is eredményes lehet. A jobbszélső posztra keresünk még játékost, de sajnos a lehetőségeink beszűkültek, hiszen kevés a szabadon igazolható megfelelő képességű kézilabdázó. Ha nem tudunk új embert hozni erre a posztra, akkor az átlövőként számításba vett Iván Emese is kimehet a jobb szélre.

– Mit vár az együttestől az új bajnoki szezonban? Mely csapatok lehetnek a legnagyobb vetélytársak?

– Azt várom a lányoktól, hogy minden egyes mérkőzésen teljes odaadással küzdenek majd, és mindent megtesznek azért, hogy minél több pontot gyűjtsünk. A mezőny első felébe tartozó csapatok ellen, mint a Győr, a Ferencváros és a Siófok a tisztes helytállás lehet a cél. Az alsóházban nekünk az átalakult Érddel, a Fehérvárral, a Szent István SE-vel kell küzdenünk a biztos bennmaradásért, de várhatóan a Szombathely, a Kisvárda és a Mosonmagyaróvár is a mezőny második felében foglalhat majd helyet.