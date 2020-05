Szegedi központtal versenyez a 2020–21-es idényben a Szeged-Csanád Grosics Akadémia három korosztálya. Az U16-os, U17-es és U19-es együttesek a kiemelt, NB II.-es bajnokságban játszanak majd, vagyis nem lesz Szegeden külön NB III.-as, ahogy Gyulán NB II.-es együttes sem – közölte Halász László szakmai vezető az utánpótlás akadémia hivatalos honlapján.

A fürdővárosban 6–15 éves korig továbbra is biztosított lesz a versenyeztetés, azonban a nagyobbak – jelenleg a 2002 és 2006 között születettek tartoznak ide – Szegeden folytatják pályafutásukat. Gyulának is megmarad a kiemelt státusza, az akadémia vezetése továbbra is fontos helyszínként tekint a telephelyre. A jövőben itt is komoly fejlesztések várhatók. Az ősszel kezdődő küzdelemsorozatban a gyulaiak várhatóan minden korosztályban eggyel fiatalabb csapatot neveznek be.

Halász László elmondta, a jövőre nézve az a cél, hogy a 12-13-as korosztály megtartsa NB I-es tagságát, a 14-15-ös gárdák minél hamarabb vívják ki az első osztályú szereplés lehetőségét, a 16-17-19 pedig őrizze meg a klub pozícióit a kiemelt NB II.-ben. A gyulai szakmai stábból ősztől várhatóan három szakember Szegeden folytatja a munkát.

A következő napokban várható döntés arról, hogy lesznek-e tréningek a Szeged-Csanád Grosics Akadémia utánpótlás csapatai számára – beszélt a tervezett edzésekről Halász László. Elmondta, ezen a héten még biztosan nem tartanak edzéseket, de már javában zajlanak az egyeztetések arról, hogy megkezdődhet-e a munka a szegedi és a gyulai telephelyen. Halász László hangsúlyozta, a kérdést több oldalról, alaposan körül kell járni, hiszen nagyon sok szempontot figyelembe kell venni a döntés meghozatalánál.

– Mindenképpen azt szeretnénk, hogy valamilyen formában kezdődjenek el az edzések. Ha így lesz, akkor is csak kisebb csoportokban folyhat majd a munka, a legfontosabb szempont viszont az, hogy a gyerekek egészségére a legmesszebbmenőkig figyeljünk – fogalmazott a szakmai vezető.