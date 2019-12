Győzött a BRSE az Újpest ellen, de kiesett a kupából

A Békéscsaba megnyerte a mérkőzést, a legjobb négy közé viszont az UTE jutott, 5:4-es összesítéssel.

Békéscsabai RSE–Újpesti TE 3:2 (–19, –21, 19, 10, 7)

Röplabda Magyar Kupa női mérkőzés. Negyeddöntő, 2. találkozó. Békéscsaba, 900 néző. V.: dr. Árpás Krisztina, Soltész Róbert. Békéscsaba: Bodnár 5, Evans 5, Jerkov 11, Pekárik 14, Dapic 20, Klaric 17. Cs.: Molcsányi (liberó), Fábián, Szedmák 1, Bodovics, Sebestyén 1. Vezetőedző: Vasja Samec Lipicer. UTE: Carabali 7, Lacombe 13, Kojdová 14, Nikics 11, Bagyinka 1, Sánchez 7. Cs.: Maurer (liberó), Nagy V. 2, Kovács L. 1, Chase, Ancsin K. 4, Yurtsever 2, Manninger 3, Kilyénfalvi 1. Vezetőedző: Kántor Sándor.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 9:5, 10:11, 11:16, 15:16, 16:22, 19:23. 2. szett: 1:3, 4:8, 7:14, 10:18, 17:21, 17:23, 21:24. 3. szett: 3:1, 6:4, 6:7, 11:7, 11:10, 16:12, 16:15, 19:15, 24:19. 4. szett: 6:1, 12:3, 16:7, 21:8, 24:10. 5. szett: 4:1, 6:4, 11:6, 14:7.

Az első mérkőzésen elszenvedett 3:1-es vereség azt jelentette, hogy hazai pályán a csabaiaknak 3:0 vagy legalább 3:1 arányban kellett győzni a mindent eldöntő, 15 pontig tartó aranyszett kiharcolásához.

Kántor Sándornak kellett kikérni először az idejét, tette ezt 7:4-es csabai előnynél. Dapic megmozdulása, majd Bodnár blokkja után nőtt a különbség, de Carabaliék próbáltak nem leszakadni ellenfelüktől. 10:10-nél Vasja Samec Lipicernek kellett időt kérnie. Baj volt a védekezéssel, Carabali nyitásai után már UTE-előnyt mutatott az eredményjelző. A mélyrepülés folytatódott, egy jó újpesti széria után 11:14-nél ismét a szlovén trénernek kellett kihívni némi tanácskozásra lányait. Közben Fábián váltotta Evanst. A hazaiak nagyon zavarodottnak tűntek, amit a lilák próbáltak is meglovagolni. Mintha kezdtek volna megnyugodni Dapicék, a védekezés is feljavult és Dapicék is jobban megtalálták a lősávokat. A játék azonban továbbra is messze állt a tökéletestől, az újpestiek sokkal határozottabbnak bizonyultak. Sánchez és Lacombe pontjaival az Újpesté lett az 1. szett és a Csabának kezdett nagyon távolodni az elődöntő.

Nem úgy tűnt, hogy döntő fordulat áll be a mérkőzésen, a 2. szett egyértelműen a vendégeké volt. Valami továbbra sem működött hazai oldalon, 4:8-nál Klaricéknak ismét szükség volt a lelki fröccsre, a szlovén próbált is rendet rakni a fejekben, de nem igazán sikerült, Carabali, majd két ásszal Kojdová villogott, az újpesti előny pedig csak nőtt. Kevés arra utaló jelet láttunk, hogy fordítani fog a BRSE. A 8 pontos hátrányból Dapic aktivitásával négyet ugyan faragott a Csaba, de csodát nem tudott tenni, Nikics blokkjával szettlabda az Újpestnek, majd a harmadikat Klaric hosszú ütésének köszönhetően értékesítette a vendégcsapat, ezzel már most eldőlt, hogy négyben a lilák. A hazai B-közép nagy része elindult hazafelé…

Becsületből küzdöttek a csabai lányok, irányították is a 3. játszmát, és sikerült szépíteniük.

A 4. szett még simábbnak tűnt, most sajnálhatta igazán a csapat, hogy nem az első kettőben játszott így, persze azt hozzá kell tenni, hogy miután eldőlt a továbbjutás kérdése, Kántor Sándor szinte a teljes csapatát kicserélte, már a következő, éppen a BRSE elleni bajnoki mérkőzésre tartalékolt. A döntő szettet érő pontot Jerkov szerezte.

Lendületben maradt a Békéscsaba, és végig vezetve behúzta az 5. játszmát és a mérkőzést is.

A legjobb négy közé viszont az UTE jutott, 5:4-es összesítéssel.