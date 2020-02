Győzelmükkel jeleztek a lilák, még számolni kell velük

Az MTK legyőzésével versenyben maradt az EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE.

EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE–MTK Budapest 32–23 (19–9)

Kézilabda NB I.-es női mérkőzés, Békéscsaba, 800 néző. V.: Horváth P., Marton. Békéscsaba: TATALOVICS – KOVÁCS A. 7, VUKAJLOVICS 6, Bottó, Mézes, MARINCSÁK 6 (1), MITROVICS 8. Cs.: Balog J., Csizmadia (kapusok), J. Agbaba 3, Dombi K., Barján 2, Kukely A., Kukely K. Vezetőedző: Horváth Roland. MTK: Győri – Dávid-Azari 1, Mihálffy 2, Dakos 2, TÓTH E. 11 (4), Szőllösi-Zácsik 1, Fekete 1. Cs.: Suba (kapus), Szabados, Sallai 2, Juhász 2, Pál, Gerháth 1, Ferenczi, Horváth D. Vezetőedző: Golovin Vlagyimir.

Kiállítások: 12, ill. 2 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 6/4.

Az eredmény alakulása. 5. p.: 2–3. 9.: 5–4. 12. p.: 8–5. 15. p.: 10–6. 29. p.: 19–9. 34. p.: 21–10. 37. p.: 22–13. 43. p.: 23–15. 47. p.: 25–17. 50. p.: 27–17. 53. p.: 28–20. 56. p.: 30–22.

A mérkőzést egyperces gyászszünet előzte meg a Békéscsabai Előre NKSE örökös tiszteletbeli elnöke, egykori vezetőedzője, a január végén elhunyt Szabó Károly tiszteletére.

A békéscsabaiaknál bemutatkozott a héten Romániából igazolt szerb kapus, 35 éves Dragica Tatalovics.

Jelena Agbaba nevéhez fűződött az első gól, ám ezután szépen lassan beindult az MTK, a csabaiak 4 percig nem voltak eredményesek. Kovács Anett 2. góljával aztán visszavette az előnyt a lila-fehér mezes alakulat, amely meg is nyugodott ezután. Fokozatosan elhúzott a Békéscsaba, a 12. percben időt is kért Golovin Vlagyimir. Negyedóra elteltével már öt gól volt a hazaiak előnye, Golovin a 20. percben ismét időt kért. Kellőképpen agresszíven játszott a hazai együttes, sok volt a váratlan húzás és ebből a gól, a 22. percben már hét volt közte. 16–9-nél kettős emberhátrányba került az ENKSE (ahol a debütáns hálóőrnek is több bravúrja volt) és Mitrovics passzívnál így is betalált. Az MTK-sok teljesen összezavarodtak, a tiszta helyzeteket is kihagyták, a 20. percben teljesen megálltak a góllövéssel (a szünetig már nem találtak be) csabaiak egy 6–0-s rohammal tették tekintélyessé a különbséget. Horváth Roland fél perccel a dudaszó előtt kért először időt.

Góllal nyitotta a második felvonást az Előre NKSE. Ezután labdaeladás és célt tévesztett lövés után szépített az MTK, és kezdte kihasználni a hazaiak megingásait. Tatalovics azonban védéseivel igyekezett elbizonytalanítani az ellenfelet, a 40. percig a gólgyáros Szöllősi-Zácsik Szandra még csak egy találatnál járt. Tóth Eszterrel ugyanakkor nagyon meggyűlt Bottóék baja, aki a 45. percben a 11. gólját lőtte. Egy perccel később azonban éppen ő volt az, aki büntetőt hibázott.

Kiegyenlítettebbé vált a játék, a csabaiak ritkábban voltak eredményesek, ám a védekezésük minden igényt kielégített. Jól játszott a Békéscsaba, igaz, már nem az első félidőben látott hőfokkal. Az utolsó nyolc percnek már úgy futott neki a házigazda, hogy innen (29–20-at mutatott az eredményjelző ekkor) már nem lehet kikapni. A csabaiakat vitte előre a szíve és október 19-e után ismét bajnoki mérkőzést nyertek. A lefújás után hatalmas örömtánc vette kezdetét, a lila-fehérek ezzel a győzelemmel jelezték, hogy messze nem adták még fel a kiesés elleni harcot.

Horváth Roland: – Nagyon erős csapatot győztünk le. Tartottam ettől a mérkőzéstől, nehéz mentális helyzetből keltünk fel. Most ott tartunk, ahogy egy NB I.-es csapatnak a bennmaradásért kell tartani. A lányok feltolták a lécet jó magasra.

Golovin Vlagyimir: – Teljesen megérdemelten nyert a Békéscsaba. Ők domináltak, agresszívak voltak, és szervezettek támadásban és védekezésben egyaránt. Amit megbeszéltünk, abból semmit nem tartott be a csapat. Jobb két oroszlán, mint tizennégy nyúl, így nem lehet mérkőzést nyerni.