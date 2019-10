Győzelemmel rajtolt el a Békéscsaba

Jól mutatkoztak be az új játékosok, de a fiatalok is hozzátették a magukét.

Békéscsabai RSE–MTK Budapest 3:0 (13, 11, 16)

Röplabda Extraliga női mérkőzés. Békéscsaba, 1000 néző. V.: Halász Tibor, Halász Enikő Erika. Békéscsaba: Bodnár 5, EVANS 8, GLEMBOCZKI 12, Pekárik 6, Dapic 7, Klaric 1. Csere: MOLCSÁNYI, Rády (liberók), Fábián 1, Szedmák 3, SEBESTYÉN 7, Bodovics 1. Vezetőedző: Vasja Samec Lipicer. MTK: TAKÁCS 7, Zólyomi 1, Vezsenyi, Kiss G. 3, Király 2, Durst 2. Csere: Nagy F., Szalai (liberók), PETŐVÁRY 7, Lesi 2, Godó 2. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Az eredmény alakulása: 1. szett: 5:1, 9:3, 13:5, 19:5, 22:12, 2. szett: 5:3, 11:5, 17:6, 23:9. 3. szett: 5:4, 10:4, 13:5, 15:8, 18:13, 22:14.

Tóth Gábor, az MTK Budapest vezetőedzője – aki nem is olyan régen még Békéscsabán dolgozott másodedzőként – a mérkőzés előtt azt mondta, hogy azt szeretné, ha fiatal játékosai megmutatnák értékeiket és komoly erőfeszítésre késztetnék a viharsarki csapatot.

A hazaiak szlovén vezetőedzője, Vasja Samec Lipicer szerint a fizikai és technikai kérdések is rendben vannak.

– Eleinte bizonyosan lesznek hullámzó teljesítmények, de azért dolgozunk, hogy ezt fokozatosan kiküszöböljük – mondta a szakember.

Nos, a mérkőzést látva nem igazolódtak be a fővárosi csapat trénerének várakozásai, hiszen csak percekre nehezítették meg a csabaiak dolgát.

Ahogy kellett, úgy kezdte a szezon első bajnoki mérkőzését a Békéscsaba, öt pontot szereztek úgy, hogy az ellenfél csak egyszer tudott válaszolni. A csak magyar játékosokat foglalkoztató MTK Budapest tiszteletre méltó akarással játszott, de csak követni tudta ellenfelét, megközelíteni nem az első játszmában. A hazaiaknál nemcsak az új külföldi játékosok, hanem a fiatalok is partnerek voltak, jól és biztatóan játszottak. Már 19:5-re is vezetett a BRSE, amikor megkezdte a felzárkózást a fővárosi alakulat. Megduplázták pontjaik számát, de ez is csak arra volt elegendő, hogy szépítsenek az álláson, a játszmát magabiztosan és könnyedén hozta a Békéscsaba. A hazaiak edzője a cserepadon ülő játékosokat, így többek között Szedmákot és Fábiánt is pályára küldte.

Hazai fölény jellemezte a második szettet is, a fiatal Glemboczki és az amerikai Evans gyártotta a pontokat, a játszma közepén mindketten 8-8 egységnél tartottak. Pekárik Eszter egymás után két ászt is ütött, de a másik center, Bodnár is kivette a részét a pontgyártásból. Ha lehet még simábban alakult a második játék, a hazaiaknál mindenki egyforma lelkesedéssel vetette bele magát a játékba. A szettet végül az egész mérkőzésen jól játszó Pekárik Eszter zárta le.

A 3. szettben sem változott jelentősen a játék, a sok játékpercet kapó Sebestyén is remekül játszott, szép pontokat szerzett. A csabai edző nyugodtan cserélgethette a játékosait, a fiatalok is éppen annyit tettek hozzá a játékhoz, amennyi kellett. A tavalyi bajnoki bronzérmes Békéscsaba alig több mint hetven perc játék után három könnyű szettben fektette két vállra szimpatikus, de szerényebb tudású ellenfelét.

Vasja Samec Lipicer: – Igyekeztem lehetőséget adni fiatalabb játékosainknak is, hogy hazai közönség előtt átélhessék, milyen egy bajnoki találkozó. Tehettem ezt azért, mert láttam a mérkőzés előrehaladtával, hogy ellenfelünk nem túlságosan erős csapat. Tóth Gábor: – Tanulni jöttünk Békéscsabára. Sajnos a százszázalékos lehetőségekkel sem tudott élni fiatal csapatunk, van még hová fejlődnünk. A blokkvédekezésen is van még csiszolni valónk, és a taktikai elemek hatékonyabb gyakorlása is vár még ránk.