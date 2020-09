Győzelemmel kezdte a BRSE a Diamant Kupát

Pénteken kora délután a Vasas elleni találkozóval kezdte a BRSE a kaposvári Diamant Kupát. A csapatban egy hiányzó volt, Zólyomi Rebeka nem tarthatott a csabaiakkal kisebb betegség miatt.

Vasas Óbuda – Swietelsky-BRSE 1-3 (-25, 23, -17, -14)

Kaposvár Aréna, 50 néző. Vezette: Szabó Zs., Kiss Z.

Vasas: Zernovic 13, Ambrosio 6, Török 14, Strunjak 3, Takács D. 8, Nogueras. Csere: Juhár, Mihály D. (liberók), Kiss G. 12, Kalicanin 1, Tettamanti 2. Vezetőedző: Jakub Głuszak

BRSE: Glemboczki 5, Pekárik 13, Drpa 14, Vander Weide 23, Grudina 11, Kosekova 4. Csere: Molcsányi (liberó), Bezsonova 3, Cicic. Vezetőedző: Tóth Gábor

A BRSE Facebook-oldalán számolt be a mérkőzés eseményeiről, melyet szerkesztett formában közlünk.

Az első etapot a fővárosiak kezdték jobban, nehezen indult be a csabai gépezet. Tóth Gábor gyorsan magához is rendelte a lányokat. Ezt követően lépésről lépésre zárkóztak, majd 13-nál utol is érték a ellenfelüket. Parázs küzdelem alakult ki, hol egyik, hol pedig másik csapat vezetett, így érkeztek a hajrához a felek. A héten szerződtetett Tina Grudina parádés teljesítményt nyújtott, mind támadásban, mind pedig blokkban megmutatta, hogy érdemes volt a bizalomra. Egy végletekig kiélezett hajrában a BRSE 27:25-re behúzta az első játékrészt.

A második szett hasonlóan nagy küzdelmet hozott, a kezdő átlóját nélkülöző Vasas bizonyította, hogy nem véletlenül tartják idén is az aranyérem egyik fő várományosának. Mindkét oldalon szép megoldásoknak tapsolhatott a nagyérdemű, végül a Vasas kiegyenlítette a szettek állását.

A harmadik játékrészben sebességet váltott a Swietelsky – Békéscsaba, Molcsányi nagyszerűen dolgozott mezőnyben, míg az amerikai Vander Weide nagyon élt Kosekova labdáiból. Megérdemelten szereztük meg újra a vezetést.

A negyedik etapra érkezett Kosekova helyett Cicic lépett pályára, még Glemboczkit Bezsonova váltotta. Forgatta a csapatát a piros-kékek lengyel mestere is, igyekezett mindkét edző játéklehetőséget adni a kerettagoknak.

Szombaton 16 órától a házigazda Kaposvár együttesével mérkőznek meg a csabaiak.

Tóth Gábor: a hosszú utazás és a korai időpont ellenére hamar felvettük a mérkőzés ritmusát. Jól reagáltuk a Vasas változtatásaira és a védekezésünk is szépen összeállt. Ez volt győzelmünk záloga.