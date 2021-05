Győzelemmel búcsúzott az Előre

EUbility-Group Békéscsabai Előre NKSE–Dunaújvárosi KKA 32–31 (14–14)

Kézilabda NB I.-es női mérkőzés, Békéscsaba, 250 néző. V.: Medve, Südi. Békéscsaba: MISTINA – Andróczki 4, Török F. 3, Radojevics 8 (3), J. Agbaba 4, KUKELY A. 7, SZABÓ P. 5. Cs.: SZABÓ D., Csizmadia (kapusok), Giricz 1, Mitrovics, Iván. Vezetőedző: Vida Gergő. Dunaújváros: Wéninger – Barján, Román 3, SZALAI 6, Dabevska 1, BULATH A. 11 (4). Kazai A. 3. Cs.: Babovic, Hlogyik (kapusok), FERENCZY 3, Horváth G. 2, Krupják-Molnár, Husti, Fodor 1, Mihály 1. Vezetőedző: Vágó Attila.

Kiállítások: 6 perc + kizárás Kukely A., ill. 4 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 4/4.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–2. 8. p.: 3–3. 10. p.: 3–5. 15. p.: 8–8. 20. p.: 10–9. 25. p.: 11–11. 37. p.: 18–16. 44. p.: 22–22. 47. p.: 24–23. 51. p..: 27–27. 58. p.: 32–30.

Már az előző fordulóban eldőlt: a Békéscsabai Előre NKSE 16 esztendei – hol örömteli, hol gondokkal teli, mindenesetre – folyamatos élvonalbeli szereplést követően elbúcsúzott az első osztálytól. Ily módon a mérkőzés esélyese kétségkívül a Dunaújváros volt. A hazaiak mestere, Vida Gergő épp ezért úgy vélte, csak extra teljesítménnyel van esélye csapatának arra, hogy sikerrel búcsúzzon a hazai pályától, a drukkertábortól. A csabaiak mellett az utóbbi időben a javuló forma, illetve az szólt, hogy a vendégek az egész bajnokság során képtelenek voltak idegenben nyerni.

Az első pillanatoktól sok hibával játszott mindkét együttes. Ennek megfelelően fej-fej mellett haladtak a csapatok. A 10. perc végére viszont kétgólos előnyre tett szert az Újváros, Vida Gergő úgy érezte, most kell megfogni a lendületbe jött ellenfelet, időt kért, majd röviddel később kapust is cserélt. A volt válogatott, s a góllövőlistán is előkelő helyet elfoglaló Bulath Anitára nagyon figyeltek a lilák, ám Szalai Babett semlegesítése – úgy tűnt – megoldhatatlan feladat elé állítja a Csabát, az átlövő gyors egymásutánban négyet szórt. Ám jócskán feljavult a hazaiak védekezése, Szabó Dóra is jól szállt be a meccsbe, s kiegyenlítettek, majd röviddel később a vezetést is megszerezték a hazaiak. A több, mint négyperces gólcsendet a vendégek törték meg, s bár a lilák gyorsan visszavették a vezetést, az újabb gólváltások után döntetlennel vonulhattak pihenőre a csapatok.

Alig kezdődött el a második félidő az újvárosiak büntetőből megszerezték a vezetést (a 18. percben volt utoljára náluk az előny). Az Előre azonban mit sem törődött a bajnoki tabellával, azzal, hogy eldőlt a sorsa, lelkesen, összeszorított fogakkal küzdött. Nem játszott jól, de akarata, lendülete nagyon is dicsérendő volt. Olyannyira, hogy a 37. percben (a találkozón először) két gólos előnyre tett szert. Bulath Anita viszont alaposan feljavulva, hátára vette csapatát, s legszebb napjaira emlékeztetően hajigálta a gólokat. Sűrűn estek a gólok, rendszerint Előre-vezetéssel, újvárosi egalizálással. Izgalmasan alakult a meccs finise.

Bár a „B-közép” elfogyott a bajnokság végére az állóhelyi lelátóról, a jelen lévő közönség vastapsa közepette támadta végig az utolsó perceket a fiatal hazai gárda. 40 másodperccel a vége előtt (32–31-nél) az emberhátrányban lévő Csaba vezetett támadást. A játékvezetők passzív játék miatt elvették a labdát, de az ellentámadásból adódó ziccert Mistina Kitti óriási bravúrral védte. Extra teljesítmény kellett a győzelemhez, s ezt az extra teljesítményt a hazai csapat „hozta is”. A szurkolók vastapssal köszöntötték a győztes csapatukat.

Vida Gergő: – Elképesztő, amit az utolsó négy fordulóban nyújtottunk. Ismétlem korábbi önmagam: ha most indulna a bajnokság, ezzel a kerettel és így dolgozhattunk volna végig, biztosan nem lennénk kiesők. Ám ez az idény sajnos így alakult, az igazolásokkal, a COVID-dal… És persze nézők nélkül. Az ma is látszott: a közönség nagyon sokat hozzá tud tenni a csapat eredményességéhez. A mai mérkőzés igen pörgős volt, amely nem a védekezésről szólt. A kiesés ellenére sem estünk össze, s egy jobb csapatot győztünk le. Méltósággal búcsúztunk. A következő szezonban már nem én leszek a csapat edzője, fájó szívvel hagyom itt ezt a remek közösséget.

Vágó Attila: – Három-négy emberrel nem lehet mérkőzést nyerni. Pár játékos már nagyon nem volt itt fejben. Milyen profi az, aki így koncentrál? Gratulálok a Békéscsabának, mindkét félidőben volt jó kapusteljesítménye, s ez döntőnek bizonyult. Az egész bajnokság során mintha hullámvasúton ültünk volna: ahogy elhagytuk a Dunaújváros táblát képtelenek voltunk még csak pontot is szerezni.