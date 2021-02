Gachályi Gréta harmadszor állhatott a dobogó legmagasabb fokára

Nagyszerű idényt fut Gachályi Gréta, a békéscsabai Alföld Vívó Akadémia párbajtőrözője. A serdülő korosztályban versenyző Hódmezővásárhelyen élő lány mindhárom idei Olimpici viadalán aranyérmes lett és mindannyiszor veretlenül.

Az Olimpici Grand Prix idényének harmadik versenyét Szolnokon rendezték meg az elmúlt hétvégén. Gréta veretlenül lépett tovább a csoportkörből, majd nagyarányú győzelmekkel jutott be a nyolcas döntőbe. Ezután is remekelt, a pécsi Jakobit 12:6-ra, a balatoni Tarsolyt 15:7-re győzte le. Az első helyért aztán már jóval izgalmasabban alakult a csörte. A diósgyőri Nagy Emma most is kemény ellenfélnek bizonyult. Bár a csabai lány remekül kezdett, 5:1-re elhúzott, ellenfele utolérte, miközben a vívóidő 7:7-nél lejárt. Következhetett az egy perces ráadás. Egy együttes találat után Gréta váratlant húzott, remek lábszúrására nem számított ellenfele, így övé lett a győzelem. Vagány, csak klasszisokra jellemző megoldás volt!

Az Alföld Vívó Akadémia fiatalabb versenyzői is ügyeskedtek a hétvégén. Közülük is kiemelkedett Petrovszki Áron, aki egészen kiváló vívással jutott be a nyolcas döntőbe, ahol a Honvéd versenyzőjét, Gally-Kovácsot győzte le. Az óbudai Örsi ezt követően megállította Áront, de így is élete legjobb eredményét érte el ilyen rangos versenyen a bronzérmével. A gyermek leányok versenyén Juhász Hanna szerepelt a legjobban, aki 28. lett.

Az újonc korosztályban a fiúk is ügyesen szerepeltek, Bencsik Áron egyetlen találattal lemaradva a döntőről 11., Sáfián Áron 23. lett.