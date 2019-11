Füredi József: a cipész, aki nem maradt a kaptafánál

Az élet úgy hozta, hogy cipészmester lett. Meg újságíró. És sportvezető. Azután pedig diplomata. Pedig mindig is villanyszerelő szeretett volna lenni. Talán ezért is gondolkozott olyan világosan. Izzott benne a tettvágy és fényesen látta a fejlődés útját. A békéscsabai Füredi József nevét kevesen ismerik, pedig a második világháborút követően a magyar sportélet egyik nagy újjáépítője volt. Még jó, hogy nem maradt a kaptafánál.

Messze zengett gyönyörűséges hangja a csabai főtéren Füredi Sándornak, s olyannyira szépen szólt, hogy a kor neves, országszerte ismert színházigazgatója is felfigyelt rá. A csabai teátrumban vendégeskedő Krecsányi Ignác elhatározta, hogy bonvivánt farag a derék csabai köszörűsből, el is vitte magával Nagyváradra. Csakhogy a honvágy hazahozta a Filkensteinből Füredivé váló iparosmestert. Hűségét mi sem jelzi hívebben, minthogy a városháza előtt mintegy 50 esztendőn át állandó helye volt. A családi legendárium szerint ott, ahol a főtéren a föld megvan süllyedve…

Az első világháborús hős Füredi Sándornak négy gyermeke született, s bár híres művész egyikükből sem lett, ismert sportvezető és sikeres diplomata annál inkább. Történetünk Füredi Józsefről, a harmadik gyermekről szól.

József Békéscsabán nőtt fel, gyermekkora hasonlóan telt, mint a századforduló első felében született szegény vidéki gyermekeké. Hogy a család nehézségei enyhüljenek, a „pályaválasztás” időszakában Budapestre, az egyik nagynénihez került. A család ezen ágát sem vetette fel a pénz, Füredi valójában ágybérletben élt, fekvőhelyét egy első világháborús tiszttel kellett megosztania. Nem volt irigylésre méltó a helyzete, ugyanis a veterán a háborúban légnyomást kapott…

Füredi József a fővárosban kitanulta a cipész szakmát, s előbb (1928-tól) a Friebert, majd pedig a Commers cípőgyárban kapott munkát. Gyári munkásként „sodródott bele” a munkásmozgalomba. Mint illegális kommunistát üldözték. Egyszer el is fogták, de csodával határos módon meg tudott menekülni. Jobbnak látszott a családjával (feleségével, gyermekeivel) visszaköltözni Békéscsabára. Cipészműhelyt nyitott, s minden a lehető legjobban ment, ám jöttek a zsidótörvények, majd pedig a második világháború…

Ukrajnába, majd Oroszországba vezényelték munkaszolgálatra. Embertelen körülmények között, több száz kilométert kellett gyalogolnia sorstársaival. Háromszor próbált megszökni, kétszer elfogták. Harmadjára sikerrel járt. Hónapokon át Alsónémediben bujkált, egy helyi kovácsmester fogadta be.

Amint lehetett, hazatért Békéscsabára, ám senkit sem talált itthon… Édesapja, édesanyja, felesége és három gyermeke Auschwitzban végezte. Bátyját a nyilasok lőtték a Dunába, bátyja feleségét a nácik Ausztriába vitték, ott érte a halál, három gyermekük maradt árván. Nővére és annak leánya túlélte a koncentrációs tábor poklát, álnéven bujkáló húgának Budapesten sikerült életben maradnia…

Füredi József a sport felé fordult vigaszért, elsősorban a futball adott számára erőt, feladatot a túléléshez és a talpra álláshoz. Társaival azonnal munkához látott. Korántsem volt számára ismeretlen a terep, hiszen a suszteri teendők mellett társadalmi munkában korábban is az Előre kötelékében tevékenykedett sportvezetőként, illetve újságíró volt, több, mint egy évtizeden át szerkesztette az A Sport című békéscsabai sporthetilapot.

A Nemzeti Sportbizottság egy háromtagú testületet bízott meg a helyi sportélet újjászervezésével. Ily módon Füredi József két társával Hankó Mátyással és Boross Pállal alaposan belevette magát a munkálatokba. A világháborúban használhatatlanná váló pályákat, kifosztott öltözőket, tornatermeket először is rendbe kellett hozni. S 1945 tavaszán már javában pattogott a labda Békéscsabán, de a megye több pontján is… A nézők pedig tódultak a pályákra. Még az is előfordult, hogy valamely szovjet tiszt vezette a mérkőzést. És olyan is megtörtént, hogy a szovjet tiszt a meccs közben nem a 11-es pontra mutatott, hanem a meccsre látogatókat kis „testmozgásra invitálta”, társadalmi munkára vitte… (Meg is kapták Fürediék, hogy ezt biztosan eleve így tervezték.)

Ahogy lehetett a Hankó-Boross-Füredi hármas irányítása mellett létrehozták az önálló Dél-keleti Labdarúgó Alszövetséget is. Füredi József lett a főtitkár. (Az ifjúságiak ügyével az a Terpitkó András foglalkozott, aki a 70-es évek elején a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöki posztját is betöltötte.)

A világháborút követő első labdarúgó bajnokság kiírásánál Füredi József az egyik szószólója volt annak, hogy a vidéki csapatok is indulhassanak az élvonalban. A fővárosiak nagy ellenállását megtörve ez végül eredménnyel járt, sőt azt is sikerült elérni, hogy a 28 csapatból álló mezőnyben a viharsarki munkáscsapat, a Békéscsabai Törekvés MTE (ekkor így hívták az Előrét) is elindulhasson. Sajnos az OB I.-ben való szereplés ekkor csupán egyetlen szezonra szólt, de sok-sok izgalmas mérkőzéssel és emlékezetes összecsapással lettek gazdagabbak a lila-fehér drukkerek.

A következő szezonban remekül szerepelt – az Előre-nevet visszakapó – csapat az NB II-ben, jó esélye volt az élvonalbeli visszajutásra. 1947 áprilisában „Segítsd az Előrét az első osztályba” címmel Fürediék nagy sikerű műsoros estet szerveztek. A Jókai Színházban telt ház előtt lépett fel a vasutas zenekar, a munkás dalárda, de volt ott magyar nóta, néptánc, bűvészmutatvány, operarészlet, szavalat – sőt még egy elképzelt meccs rádiós közvetítését is meghallgathatták. Füredi József az 1948. május 1-jei Előre-Újpest mérkőzésről számolt be rögtönözve. Sajnos az említett találkozóra – bár a csabaiak az utolsó pillanatig esélyesek voltak, nem jutottak fel az élvonalba – 1975. március 22-éig várni kellett…

A másik nagy terv egy labdarúgó stadion megépítése volt. Füredi mindent megtett annak érdekében, hogy Békéscsabán legyen vidéken az első valódi futball aréna. Törekvését azonban nem kísérte siker – csupán pályafelújításra futotta…

Füredi József rendkívül nagy vehemenciával és komoly szakértelemmel képviselte a Magyar Labdarúgó Szövetségben a térség, a csabai klub és az egész vidéki futball érdekeit. 1946. őszén például Békéscsabán meg is rendezték a vidéki alszövetségek első országos értekezletét. A cél nem lehetett más, minthogy a vidék sportjának erősítése, érdekképviselete. A fővárosi klubok jóval nagyobb befolyása, kedvezőbb anyagi lehetőségei miatt ez igazán forradalmi kezdeményezésnek számított. Nem túlzás azt állítani, hogy Békéscsaba meghatározó szerepet töltött be a második világháborút követően a magyar sportélet újra szervezésében!

Füredire és a békéscsabai történésekre felfigyeltek Budapesten is. Nem csoda, hogy az újjáalakult MLSZ-ben Füredi Józsefnek is szerepet szántak. Az új (munkásmozgalmi) hatalmat a sportban Hegyi Gyula, Sebes Gusztáv és Füredi József képviselte ekkor. Az előző kettő nagyon komoly sportkarriert futott be: Hegyi Gyula a sportélet meghatározó személyisége lett (MOB-elnök, MLSZ-elnök, a Magyar Testnevelési és Sporttanács elnöke stb.), Sebes pedig – többek között – az Aranycsapat szövetségi kapitányaként tevékenykedett.

Füredi a labdarúgó szövetségben eleinte hivatásos sportvezetői tisztet töltött be, majd pedig ’48 kora tavaszától konkrét feladatként az MLSZ főtitkári pozícióját látta el. A londoni olimpia idején tartotta a FIFA (Nemzetközi Labdarúgó Szövetség) soros kongresszusát. Füredi a magyar csapat hivatalos delegáltjaként utazott ki az olimpiára, s vett részt a kongresszuson. (Sajnos a magyar labdarúgó-válogatottat nem nevezték, ami ma már tudható, óriási baklövés volt.)

A kongresszus alkalmával Füredi személyes jó barátságba került a már akkor világszerte ismert és tisztelt Sir Stanley Rous-zal, a FIFA későbbi mindenható elnökével. Barátságuk életük végéig megmaradt.

A főtitkári pozíciót Füredi József nem sokáig töltötte be, ugyanis a háta mögött, aláírását meghamisítva adták ki az olaszoknak a korábbi időszak egyik legjobb magyar labdarúgóját, Sárosi Györgyöt. Füredi azonnal (1948. október végén) felmondott, s nyomban megszakadt a kapcsolata a labdarúgással.

Pedig nem kis eredményeket ért el főtitkárként: néhány hónapos regnálása alatt 581 új egyesület alakult (a jelszó az volt: minden községben legyen futballcsapat)! Megalkották az MLSZ új szabálykönyvét, bevezették a labdarúgók számára a biztosítást. Elrendelték, hogy a válogatott összecsapások előtt minden alkalommal legyenek utánpótlás mérkőzések, az ifjúsági korú futballistáknak nyári edzőtáborozást, felkészülést szervezett… Békéscsabán 1946-ban elindították „Mezítlábas bajnokságot a Fa-kupáért” (350 utcai csapat indult rajta!), ezt 1948-ban országossá tették, mely során több ezer csapat, tízezernyi mezítlábas, tornacipős gyermeke mérte össze focitudását. Minden NB-s csapatnak ifjúsági csapatot kellett működtetnie, illetve kötelező jelleggel hírverő mérkőzéseket játszani a kis falvakban. Segélyként labdákat, cipőket, mezeket biztosítottak a leginkább rászoruló csapatoknak (Füredi idejében száz csapatot tudtak felszerelni). Emellett játékvezető-tanfolyamok indultak, rövid időn belül 600-zal bővült a sípmesterek száma…

Elképesztő mennyiségű munka, nagy elhivatottság, szorgalom és szakértelem volt emögött… Füredi József a rengeteg siker és nagy előrelépés ellenére – mivel nem értett egyet Sárosi kiengedésével, s az egész ügy kezelésével – képes volt egyik pillanatról a másikra hátat fordítani a labdarúgásnak. Soha többé nem is vállalt sportvezetői pozíciót. (Egy 80-as években készült interjúban annyit azért elárult: ha valaha is hívták volna, meglehet, elgondolkodik az újabb szerepvállaláson, hiszen imádta a sportot…)

Ugyanakkor egy új karrier kezdetét vette. Az egykori cipészmestert a külügyminisztériumhoz helyezték, az ellenőrzési osztályt vezette, miközben diplomata képzőbe járt, s franciául kellett tanulnia. A francia már egészen remekül ment, nem is igazán volt érthető, miért éppen a pozsonyi konzulátus vezetőjének nevezték ki. Öt éven át volt Csehszlovákiában főkonzul, majd a félszigeten zajló háború kellős közepén Koreába helyezték ügyvivőnek, ahonnan 1957-ben tért vissza betegen, gyomorbántalmakkal Magyarországra. Öt évvel később újabb egzotikus helyszínre, Mongóliába vezényelték, ahol 1968-as nyugdíjazásáig a nagykövet közvetlen tanácsadója volt.

Az 1992. január 4-én, 85 éves korában elhunyt Füredi Józsefről elfeledkezett az utókor, csupán egy a család által az akkori legnagyobb példányszámban megjelenő napilapban közzétett gyászjelentés számolt be haláláról. Pedig rendkívül fontos szerepe volt a békéscsabai, a Békés megyei, de bátran kijelenthető a teljes magyar sportélet újjászervezésében, MLSZ-főtitkárként számos olyan intézkedést hozott, illetve kezdeményezett, melyekkel jóval megelőzte korát.

Élete utolsó szakaszában Budapesten élt, mindennapjaiba a második házassága után született gyermekei és unokái csempésztek boldogságot. Akiknek biztosan mesélt kalandos életéről, a sport szépségeiről, no és persze édesapjáról, az első világháborús hősről, a híres-neves köszörűsről, aki 50 esztendőn keresztül állt a csabai főtéren, mindig ugyanazon a helyen, és akinek oly szépen szóló érces baritonja volt, hogy még bonvinánt is akartak faragni belőle…