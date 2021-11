Fordítottak és nyertek a csabai lányok

Hat forduló után is megőrizte veretlenségét a viharsarki csapat. 1.MCM-Diamant Kaposvár–Swietelsky-Békéscsaba 1:3 (23, –22, –20, –20)

Extraliga női mérkőzés. Kaposvár, 400 néző. V.: dr. Árpás Enikő, Bátkai-Katona Ágnes. Kaposvár: Basnakova 19, Wirth 4, Szedmák 3, T. Matics 20, Grbac 8, Lemmens 12. Cs.: Szpin (liberó), Hegyi, Budai 3. Vezetőedző: Vincent Lacombe. Békéscsaba: Kornyijeno 6, Glemboczki 7, Zólyomi 15, Drpa 27, Kliszura 14, Strunjak 9. Cs.: Molcsányi (liberó), Najdic. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 3:5, 6:6, 12:9, 14:14, 18:19, 2. szett: 5:4, 5:11, 9:14, 14:22, 22:24. 3. szett: 0:4, 6:11, 10:17, 16:22, 20:24. 4. szett: 4:1, 8:4, 10:15, 15:20, 18:23.

Nem mondható el, hogy egyoldalú lett volna az első játszma, előbb a BRSE hozott össze egy 5:0-s sorozatot, majd a Kaposvár egy 7:0-t. Elhúzni mégsem tudott egyik csapat sem egymástól. Bár folytatódott ez a libikóka, a hajrá kezdetén is csak egy pont volt a különbség, 18:19-nél időt is kért a hazaiak trénere. Ez hatott is, mert ismét Szedmákék kerekedtek felül és be is húzták az első játszmát.

A 2. játszma már nem volt ilyen hektikus, bár az elején a Kaposvár birtokolhatott előnyt, de a Csaba Glemboczki pontjaival elhúzott és ez a különbség csak tovább nőtt a folytatásban. A somogyiak nyolcpontos távolságból követték vendégeiket, s bár nem adták fel, a jól játszó Zólyomi vezérletével a BRSE küzdhetett az egyenlítésért. Nehezen született meg a csabai pont, hat játszmalabdát is elpazaroltak, ám végül Zólyomi pontot tett a végére.

Alaposan belekezdett a BRSE, 4:0 után időt kellett kérni a kaposvári edzőnek. A BRSE kezében maradt az irányítás, és a játszma derekára kiépített egy hétpontos előnyt. Bár leszakítani továbbra sem tudta ellenfelét a Csaba, de nagy magabiztossággal menetelt. Kliszura fifikás labdájával a játszma megnyeréséért nyithatott Zólyomi, a Kaposvár most csak kettőt tudott faragni hátrányából, mert Drpa 21. pontjával megfordította a mérkőzést.

Kaposvári pontokkal kezdődött a 4. játék, de Drpáék hamar eszméltek, egy 7:0-s szériával gyorsan fordítottak, s innentől kezdve csak három pontig tudott felzárkózni a házigazda. A vendégek már az első meccslabdájukkal éltek, Strunjak remek blokkjával. Megmaradt a csabaiak makulátlan mérlege.

Vincent Lacombe: – Jól kezdtük a találkozót, de aztán a Békéscsaba fokozatosan egyre nagyobb nyomás alá helyezett minket és ennek nem találtuk meg ellenszerét.

Tóth Gábor: – Nehéz mérkőzés volt, a legfontosabb, hogy megszereztük a 3 pontot. Az első szettben nem tudtuk lezárni a támadásainkat, amit kihasznált a Kaposvár. Ezt követően magunkra találtunk és így már változott a találkozó képe.