Fontos mérkőzést nyertek a lila-fehérek

Győzött a Békéscsaba a Fehérvár ellen.

Ezt ne hagyja ki! Unod a krumplipürét? Készíts ünnepi salátákat unalmas köretek helyett!

Alba Fehérvár KC–EUbility Group Békéscsabai Előre NKSE 30–37 (11–19)

Felkészülési női-mérkőzés, Székesfehérvár. Békéscsaba: Balog – Kovács A. 10, Barján 3, Marincsák 5 (2), J. Agbaba 2, Kopecz 9 (2), Bottó. Cs.: Horvát D., Csizmadia (kapusok), Mézes, Mitrovics 4, Vukajlovics 4, Dombi K., Kukely K. Vezetőedző: Horváth Roland. Az Alba Fehérvár legjobb dobói: Walfisch 8 (2), Mendy 6.

Kiállítások: 6, ill. 16 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 4/4.

A két NB I.-es együttes péntek délutáni felkészülési találkozóján a békéscsabaiak kezdtek jobban, és a 12. percben már 9–5-re vezettek. A folytatásban is az Előre NKSE akarata érvényesült, így a szünetre nyolcgólos lila-fehér előnnyel vonultak a csapatok. Fordulás után is tartotta a négy-öt gólos előnyt a Békéscsaba, amely jól védekezett, a kapuban Balog Judit bravúrosan védett, egy hétméterest is megfogott, így a vendégek magabiztosan győztek a küzdelmes összecsapáson.

Horváth Roland: – A felkészülési mérkőzés elérte a célját, a lányok végig jól koncentráltak, és megérdemelten nyerték a találkozót.