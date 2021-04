Fontos meccs előtt áll az Előre

Az NB II.-es labdarúgó-bajnokságban szerdán 18 órakor a 12. helyezett Békéscsaba 1912 Előre a kiesés ellen küzdő Csákvár csapatát fogadja villanyfényes mérkőzésen a Kórház utcai stadionban. Vasárnap a lila-fehérek magabiztosan nyertek a DEAC ellen, most kellő önbizalommal feltöltve itt a lehetőség a csabaiak számára az újabb győzelem megszerzésre, ami nem lesz könnyű a kiesés ellen küzdő, jó erőkből álló vendégek ellen.

Ezt ne hagyja ki! Oltásellenesség: végképp eltörölné a múltat a baloldal

A megszerzett három pontnak és a 30. forduló többi mérkőzésének köszönhetően elérhető távolságba került az első tíz közé jutás lehetősége is a csabaiak számára. Az is az Előre mellett szólhat, hogy a Csákvár még sohasem tudott győzni Békéscsabán, hiszen erejükből eddig három döntetlenre futotta a Kórház utcában. A vasárnapi fordulóban 4–1-re legyőzték a Kazincbarcikát, és így elmozdultak a kieső helyről. A csákváriak sorsdöntő mérkőzéseknek titulálták az előttük álló fordulókat.

A jelenlegi 7 győzelem, 10 döntetlen, 13 vereség, valamint az ezekkel együtt járó 31 pont azonban még nem adhat megnyugvást számukra, hiszen a veszélyzóna is igen szorosan alakul. A tabellára pillantva látható, hogy a 15. és 19. helyezettek között mindössze három pont, tehát egyetlen mérkőzésnyi különbség van. A Barcika elleni sikerükön felbuzdulva nyilván kemény és kellemetlen ellenfélnek bizonyulnak majd szerdán is, így a hazaiak számára továbbra is a precíz, és türelmes játék lehet kifizetődő, ismét szükség lesz a lelkesedésre, akaratra, elszántságra és a csabai szívre is, hiszen az ellenfél védelmét – amelyet a korábban Csabán is megfordult, Vaskó Tamás irányít – csak ilyen módon sikerülhet feltörni – írja a klub honlapja.

A soron következő mérkőzés egyébként a tizenegyedik Békéscsaba–Csákvár találkozó lesz, melyekből négy alkalommal az Előre, háromszor pedig a Csákvár került ki győztesen, a fennmaradó három alkalommal pedig döntetlen született. Az őszi mérkőzést 5–3-ra a lila-fehérek nyerték, és sajnos ekkor kezdődött a csapat járványügyi vesszőfutása, amelynek a negatív következményeit kell jelenleg is ledolgoznia a csapatnak.

Színes lapok miatt egyik csapatban sem lesz eltiltott, veszélyeztetett helyzetben azonban a Csabából Kitl Miklós (9 lap) és Hodonicki Márk (4 lap) van. A sérültek tekintetében nincs különösebb változás az előző fordulóhoz képest, de talán már Mészáros Márk is bevethető állapotba kerül, Farkas Márk pedig húsz percnél többet is vállalhat. Babinyecz Balázs és Paudits Patrik egy-egy medvepuszit kapott a DEAC ellen, így meglátjuk szerdáig miképpen alakul a sérülésük, Fazekas Lóránt viszont lebetegedett. A rotáció, és az erőforrások beosztása miatt nyilván lesznek ismét változások a házigazdák keretben, hiszen továbbra is kérdéses Czinanó Antal, Szabó Zsombor, Sipaki Patrik, Pap Szabolcs, Kasik Ákos és Ilyés Tamás bevethetősége. A fiatal-szabály betartása minden csapat számára igen fontos, így a szakmai stábnak ezúttal is megfelelő taktikát kell kidolgoznia ennek tükrében, hiszen vasárnap már ismét pályára kell küldeni tizenegy embert a Szentlőrinc elleni idegenbeli találkozón.

A hírek szerint a Fejér megyei együttes kerete sem teljes, hiszen gólkirály jelöltjük, Daru Bence is mindössze 23 percet kapott a Kazincbarcika elleni előző mérkőzésen, így nem tudjuk mennyit tud vállalni az Előre ellen. A 13 gólos Daru Bence mellett kiemelt figyelmet kell fordítani az eddig 11 gólig jutott Madarász Viktorra is a békéscsabaiaknak.

A vendégeknél a már említett, egykori válogatott, 37 éves Vaskó Tamás mellett még egy korábbi békéscsabai labdarúgó van a keretben Albert István, akire belső védőként számítanak.