Fodor Sándor marad Körösdalányban

Az NB III-as bajnokságban is Fodor Sándor irányítja a Körösladány MSK labdarúgócsapatát, miután a klub vezetése és a szakember eredményes tárgyalást zárt a napokban. A tapasztalt szakvezető újabb megbízatása 2021 júniusáig szól.

– Mindenképpen Fodor Sándorral képzeltük el a közös jövőt, szerencsére az elképzeléseink nem álltak távol egymástól. A megállapodással folytathatjuk a három évvel ezelőtt megkezdett közös munkát, és immár együtt kezdhetjük meg az új bajnokság csapatának kialakítását – nyilatkozta Ilyés Lajos elnökségi tag.

A 61 éves Fodor Sándort a legfelkészültebb szakemberek között tartják számon a megyében, tavaly az év megye-egyes edzőjének választották.

– Úgy gondolom, hogy egy jól felépített klubnál dolgozhatom, az NB III-as szereplés kiharcolásával pedig történelmet írtunk a csapattal a ladányi labdarúgás életében. Megállapodtunk a folytatásról, a vezetés mindent elkövet annak érdekében, hogy a magasabb szinten is méltóképpen képviselhessük a várost. Feljutóként elsődleges célunk a bennmaradás kivívása lesz, de aki ismer, az tudja, hogy mindig a legjobbat szeretném kihozni az évből. A keret kialakítása kapcsán akadnak még nyitott kérdések. Tárgyalunk játékosokkal, vannak jelöltek, önjelöltek. Szeretnénk teret adni a megyei fiataloknak, és a bevált játékstílusunkhoz igazodva, egy ütőképes keretet kialakítani. Nagy munka vár ránk, hiszen június 22-én elkezdjük a felkészülést. Bízom benne, hogy addig a keretünk 85-90 százalékos állapotban lesz! Nem mennyiségben, hanem minőségben gondolkodunk, kifejezetten célposztokra szeretnénk játékosokat. Most még bizonytalan, hogy melyik csoportba kerülhetünk, de olyan gárda kialakítását tervezzük, amely a továbbiakban is szórakoztatni tudja immár a megye közönségét – mondta a szakvezető.