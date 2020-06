Fodor Ádám lesz a csabai pólósok új vezetőedzője

A napokban számoltunk be arról, hogy a három éve a Csabai Csirkefogók Vízilabda Klubnál tevékenykedő vezetőedző, dr. Szilágyi Kristóf június végén lejáró szerződését követően Pécsre teszi át székhelyét. Nem egészen két héttel a bejelentés után meg is találták az utódját Fodor Ádám személyében.

Balázs Lajos, a Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub ügyvezető elnöke a nem túl hosszú „vajúdás” után bejelentette: az immár két esztendeje a klub alkalmazásában álló Fodor Ádámot bízzák meg az OB II-es felnőttcsapat és az utánpótlás vezetőedzői teendői ellátásával.

– Nem kellett hosszasan tárgyalni Ádámmal, rövid időn belül ráállt, és elvállalta a kihívást – fogalmazott Balázs Lajos. – Fiatal kora ellenére hosszú ideje a pályán van, eredményes edzői munkásságára már szegedi évei alatt felfigyeltünk, nem véletlen, hogy két évvel ezelőtt Békéscsabára csábítottuk. Úgy tűnik, megkedvelte a várost, hiszen le is telepedett Békés megyében, mi több, családot is alapított. Nem „marketing” ember, hanem a munkában hisz, és az eltelt rövid idő alatt a Csabai Csirkefogók Vízilabda Klubban is bizonyította rátermettségét. Úgy látjuk, jó kezekbe kerül nála a viharsarki pólós élet.

Az érintett, Fodor Ádám pedig így reagált: – Megtisztelő, hogy Kristóf távozását követően a klub vezetői rám gondoltak. Tény, kisebb gondolkodási időt kértem, de hamar beláttam, hogy ennél nagyobb lehetőséget 33 évesen aligha kaphatnék, ami nem mellesleg jókor is jött. Elődömnek hátrányt jelenthetett, hogy a fővárosból érkezve három évvel ezelőtt a helyi szokásokkal, alapokkal is ismerkednie kellett, én viszont két éve már Békéscsabán dolgozom, benne vagyok a klub vérkeringésében, vagyis nem a nulláról indulok.

Érdekes egybeesés, hogy Ádám bátyja, a 11 és félévvel idősebb Fodor Rajmund, a kétszeres olimpiai-, egyszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok vízilabdázó ugyanezekben a napokban lett az OB I-es háttérrel rendelkező kaposvári klub szakmai igazgatója. A két kinevezésről pedig így vélekedett Fodor Ádám: – Koromnál fogva nyerésre állok. De félre a tréfával: nagy megtiszteltetés az egész családnak a kettős előrelépés.

Arra a felvetésre, hogy akár egymás ellenfelei lehetnek, így reagált: – Remek utánpótlásgárdánk van, amely a következő országos bajnokságban a B osztályból akár előre is léphet. Serdülőink kimagaslóak, az ifjúsági csapatunk a serdülőkkel kiegészülve ugyancsak remek együttest alkotnak. Gyermek korosztályos csapatunk pedig nagy léptekkel halad előre. Elérhető a következő évad végére az A osztályos kvalifikáció. Ha azt is sikerrel vennénk, akkor viszont a Somogy megyei alakulatokkal is összemérhetné tudását a mi triónk. Ez számomra külön presztízst hozhat.

