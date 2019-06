Felállt a kispadról szénásiak edzője

Három év után távozik a Nagyszénás SE edzője, Boér Zsolt. A hírt maga a szakember jelentette be a klub közösségi oldalán. Irányításával a megyei harmadik vonal 5. helyezettjéből a megye I. osztály ötödik legjobb csapatává fejlődött a kék-fehér alakulat.

– Huzamosabb ideje érlelődött bennem a döntés, a vezetéssel már az évzáró vacsorán közöltem, hogy nem folytatom a három éve elkezdetett munkát – mondta elöljáróban a tréner. – Rengeteg szép emlék köt a csapathoz és ehhez a közösséghez, de meg kellett hoznom, mert rám fér már a pihenés. Aki munka mellett edzősködik, az tudja csak igazán, hogy milyen fárasztó dolog is, éppen ezért időnként szükséges feltöltődni, nálam pedig most jött el ennek az ideje.

– Az elmúlt évek példátlan felemelkedését látva, tényleg nem lehetett egyszerű a döntés. De vajon „überelhető-e” még ez a fejlődés?

– A harmadik vonal középmezőnyéből két osztályt feljebb lépve is erős egységet alkottunk, amely a legjobbakkal szemben is becsülettel helytállt. Úgy gondolom, hogy ezzel – a pillanatnyi lehetőségeket is figyelembe véve –kihoztuk a maximumot abból, amit Nagyszénáson el lehet érni. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy év közben már nem mindenki tudott olyan szerepet vállalni a család és a munkahely miatt, amit megkívánt volna ez a szint. Tavaszra behatárolta lehetőségeinket a sok sérülés, gyakorlatilag az idény két harmadán keresztül ennek nyögtük a nem kívánatos hatásait. Az ötödik hellyel elégedettek lehetünk, hiszen ideális tavaszi felkészülés mellett sem érhettük volna utol azokat a riválisokat, akik előttünk végeztek, pontszámban azonban lényegesen közelebb végezhettünk volna hozzájuk.

– Nem tart attól, hogy hiányozni fog a foci?

– Eleinte biztosan szokatlan lesz, hogy a munkából nem kell majd igyekezni a pályára, ha elindul a felkészülés, de mindezt feledteti majd a család. Szeretnék többet együtt lenni az egyéves kisfiammal, akinek most már nem csak az anyukájára van szüksége. Az elkövetkező időszak a feltöltődésről szól, nem a fociról, aztán pedig majd meglátjuk… Ahogy a mondás tartja: soha ne mondd, hogy soha!

– És ha valahonnan érkezik majd egy visszautasíthatatlan ajánlat?

– Hiába keresnének máshonnan, egyelőre biztosan nem vállalok munkát sehol. Kikapcsolódásra, pihenésre van szükségem, azzal önmagamat hazudtolnám meg, ha máshol ismét beleállnék!