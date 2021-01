Fehér Zsolt visszatér Tiszafüredre 

A rutinos, 35 éves belső védő Fehér Zsolt a télen elhagyja a Békéscsaba 1912 Előre II. megyei bajnokságban szereplő csapatát, és visszatér az NB III.-as Tiszafüredhez.

– Úgy érzem, mind fizikálisan, mind mentálisan rendben vagyok, s van még bennem pár jó év, így nem is gondolkodtam, mikor karácsony előtt megkeresett Ábrahám Tamás – mondta a fürediek honlapjának Fehér Zsolt. – Az előző bajnokságban már szerepeltem Tiszafüreden, s nagyon kellemes emlékeket őrzök az akkori időszakról. Jól éreztem magam a klubnál, örömmel tértem vissza. Az az igazság, mikor visszamentem Békéscsabára, még az is benne volt, hogy a második csapat mellett az NB II-ben is pályára lépek. Időközben elkezdtem edzősködni is a lila-fehérek utánpótlásában, a 13–17 éves kiemelt tehetségeknek tartok egyéni képzést. Mivel a családom Csabán él, és számomra rendkívül fontos, hogy minél többet legyek velük. Miközben az edzői pályára készülök, még hiányzik az NB-s közeg, az oktatás, nevelés mellett még szívesen játszok. Mint edző, maradok Békéscsabán, de úgy gondolom, még belefér a füredi játék is.