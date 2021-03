Két év után újra csabai ezüstérem a Magyar Kupában

Két év után ismét kupadöntőt játszhatott a Békéscsaba, miután a szombati elődöntőben 3:0-ra legyőzte a Kaposvárt. A fináléban azonban – bár becsületesen küzdött a Nyíregyháza ellen – nem bírt az erőteljesebb, határozottabb röplabdát bemutató szabolcsiakkal, ezzel a BRSE története harmadik ezüstérmét szerezte meg.

Fatum Nyíregyháza–Swietelsky-Békéscsabai RSE 3:0 (20, 21, 17)

Magyar Kupa női döntő, Budapest, Ludovika Akadémia, zárt kapuk mögött. V.: Szabó Péter, Adler László. Nyíregyháza: Radosová 22, Ortiz 13, Lacombe 4, Vaszileva 13, Pintér 7, Najdics 2. Cs.: Tóth F., Tóth D. (liberók), Klaric, Fuchs, Francesco, Varga E. Vezetőedző: Németh Szabolcs. Békéscsaba: Vander Weide 7, Pekárik 8, Drpa 11, Glemboczki 9, Grudina 8, Koseková 2. Cs.: Molcsányi (liberó), Zhidkova, Cicic. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 4:9, 9:10, 13:17, 21:18, 24:19. 2. szett: 6:2, 8:10, 12:16, 17:17, 21:18, 24:20. 3. szett: 1:3, 5:6, 8:6, 16:8, 21:13.

Nem kezdett rosszul a Békéscsaba, Glemboczki két ászt is elhelyezett a túloldali térfélen, Grudina is így tett és ezzel már öt ponttal vezetett csapata a mérkőzés elején, Németh Szabolcs, a Nyíregyháza edzője gyorsan időt is kért. Ortiz blokkjaival villámgyorsan felzárkózott a szabolcsi csapat. Najdics és Radosová nagy összhangban játszott, húzták a csapatukat. Hullámzott a játék, a Csaba vezetett 3-4 ponttal, de Ortizék rendre feljöttek egy pontra (jól vették ki a játékból az addig remeklő Drpát) majd a hajrához közeledve fordítottak, Tóth Gábor rövid időn belül kétszer is időt kért. Vaszileva pontjával szettlabdához jutott a Nyíregyháza, aki egy hatalmas ütéssel le is zárta a játékrészt.

Megmaradt a lendülete a nyírségieknek a 2. szettben is, 5:2-es vezetésüknél a csabaiak trénere már jóval emelkedettebb hangerővel magyarázott a lányoknak. Úgy látszik, hogy jól sikerült a „sokkolás”, mert sikerült a maguk javára fordítani az eredményt és a játszma további részében már a BRSE dominált, de nem végig. A Nyíregyháza ugyanis ismét a játszma harmadik harmadának elején érte utol a Békéscsabát, s onnantól kezdve már ismét irányította a mérkőzést. Vaszileva játszmalabdához juttatta csapatát, és ismét ő volt az, aki pontot tett a végére, 2:0, a Nyíregyháza javára.

Úgy kezdték a 3. szettet a csabaiak, ahogy az elvárható egy vesztett helyzetben lévő csapattól, sokáig nem örülhettek a vezetésnek, mert Radosováék ismét kézbe vették a karmesteri pálcát és megállíthatatlanul meneteltek a kupagyőzelem felé. A csabaiak már nem tudtak felpörögni és kénytelenek voltak tudomásul venni, hogy ezen a napon jobb volt az ellenfél. Története során 9. alkalommal kupagyőztes a Nyíregyháza, ezüstérmes a Békéscsaba, a 3. helyet a Kaposvár szerezte meg, amely 5 játszmában győzte le az UTE csapatát.