Egy szettet sem engedélyezett ellenfelének a Békéscsaba

Az UTE két szettben is feladta a leckét vendéglátójának, ám a hazaiaknál mindig volt olyan játékos, aki hátára vette a csapatát.

Békéscsabai RSE–Újpesti TE 3:0 (24, 12, 21)

Röplabda Extraliga női mérkőzés. Békéscsaba, 1400 néző. V.: Jámbor Tamás Zoltán, dr. Árpási Krisztina Enikő. Békéscsaba: Glemboczki 8, Evans 4, BODNÁR 11, PEKÁRIK 8, Dapic 9, KLARIC 15. Cs.: MOLCSÁNYI (liberó), Fábián 2, Szedmák, Vezetőedző: Vasja Samec Lipicer. UTE: Sanchez 10, Bagyinka 2, Nikics 3, Carabali 4, Lacombe-Takács 6, KOJDOVA 10. Cs.: Maurer, Yurtsever (liberók), Ancsin K., Manninger, Kovács L. Vezetőedző: Kántor Sándor.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 0:3, 4:3, 7:11, 10:15, 17:17, 20:19, 20:22, 23:22, 25:24. 2. szett: 7:2, 17:7, 21:9, 24:11. 3. szett: 4:8, 9:9, 11:14, 17:14, 19:18, 22:19.

Hármas újpesti sorozattal kezdődött a mérkőzés, amit egy négyes csabai követte. A lilák nagyon felszívták magukat, vissza is vették a vezetést, 6:7-nél a csabaiak edzője időt is kért. Carabali vezérelte vendégek nem álltak meg és 10:15-nél már másodszor folyamodott időkéréshez Lipicer. Enyhén szólva sem játszott jól a BRSE, nyitási és támadási hibák sorozatban. Hullámzott a játék, a megtáltosodó csabaiak aztán egy 6:0-s szériával behozták hátrányukat, mire Kántor Sándornak kellett időt kérnie, immáron másodszor. A hajrában hol az egyik, hol a másik csapatnál volt az előny. Dapic szettlabdához juttatta a Csabát, amit Pekárik rögtön ki is használt. A 2. szettben Dapic ászaival lódult meg a BRSE, 6:2-nél jöhetett Kántor időkérése. Kissé dekoncentráltan játszottak a vendégek, Bodnár ásza sem tett jót a lelküknek. Jelentős, 9-10 pontos előnye birtokában még bátrabban játszott a Csaba. Az újpestiek nagyon nem találták a ritmust, a hazaiak pedig felszabadultan, ponterősen röplabdáztak és most elég volt 20 perc ahhoz, hogy behúzzák a játszmát.

A 3. szettben sárga lapot kapott a csabaiak edzője, akinek „szóvivője” Karla Klaric reklamált, mert Dapic labdáját hosszúnak látták a segítők. A kubai Sanchez pontjaival ellépett az UTE, 4:7-nél kellettek Lipicer edző tanácsai. Bodnár percei következtek, aki ászt is ütött, és máris ellenfele nyakán volt a csapata. Újra megugrottak a vendégek, de Fábiánék megrázták magukat és egy 6-os sorozattal már ők vezettek 3 ponttal. A lilák nem adták fel, gyorsan kiegyenlítettek. A hajrában Glemboczki vette át a főszerepet, pontjaival közel került csapata a játszma és a mérkőzés megnyeréséhez. A mérkőzést végül Dapic zárta le egy bombaerős ütéssel.

Vasja Samec Lipicer: – Fiatal a csapatom, nincs még kellő tapasztalata, ezért is volt nehéz az első szett. Szerencsések is voltunk, hogy nyertünk, de ennél majd több kell.

Kántor Sándor: – Az első szettben tizenhét–tizenháromnál voltak rossz megoldások az ütők részéről, ami megbosszulta magát és nem tudtunk felállni, ezért is volt csúnya a második játszma. A harmadik szettben próbálkoztunk, de már nem tudtunk újítani.

