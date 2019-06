Ezerötszázan rajtoltak a Csabagyöngyétől

Szombaton megkezdődött a 22. Szupermaraton Kerék­páros és Görkori Túra, amelyet a ­Békéscsaba–Arad–Békés­csaba 200 km-es útvonalon rendeznek. A változóan felhős, kissé szeles időben mintegy ezerötszázan vágtak neki a két nap alatt teljesítendő 200 km-es távnak.

A Csabagyöngye elől indultak a futók, a kerékpárosok és a görkorisok Aradra. Egyéniben ­tizennégyen álltak rajthoz, míg váltóban csaknem harminc öttagú váltó, és négy két tagú váltó nevezett. A görkorisoknál tizenhárman vágtak neki a távnak.

A közös bemelegítés után pontban kilenc órakor Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere startpisztollyal indította útjára a csaknem ezerháromszáz kerékpárost. Néhány perc várakozás után dr. Ferenczi Attila, városi tanácsnok, a rendező Kopp Békéscsabai Atlétikai Club elnöke a futókat rajtoltatta a startpisztollyal.

A kerékpárosoknál most is ott volt a mezőnyben a 88 éves, félkarú debreceni, nyugdíjas postás, a Hajós Alfréd-díjas Novák Ferenc is, aki valamennyi szupermaratonon rajthoz állt. A sportember elmondta, kilenc évesen nyerte Debrecenben élete első kerékpárversenyét, hatvankilenc éve a Postás Sportegyesület tagja, és bringájával életében eddig 1 millió 750 ezer kilométert teljesített. – Mindig örömmel jövök Békéscsabára, Czeglédi Katika és Tóth Sanyi nagy szeretettel várnak, az évek során igazi barátság alakult ki közöttünk.