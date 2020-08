Ez nem a hazai csapatok napja volt Békésben

A szombati munkanap miatt egy kivételével minden mérkőzést vasárnap rendeztek a Békés megyei kvalifikációs bajnokságban.

A 3. forduló érdekessége, hogy a 12 találkozó közül a hazai pályán játszó csapatok közül mindössze a Nagyszénás és a Mezőberény tudott nyerni, előbbi éppen az addigi éllovas Gyomaendrőd ellen. A berényiek az esélyesebb Dévaványát fektették két vállra.

Békéscsabai MÁV SE–Jamina SE 1–2 (1–0)

Labdarúgás Megyei kvalifikációs mérkőzés, A csoport. Békéscsaba, 300 néző. V.: Sándor G. Békéscsabai MÁV: Bócsik – Petri, Mazán (Takács K.), Bánlaki (Kovács István), Viczián, Hoffmann, Tóth G. (Vozár), Zsömbörgi (Mihályi Zs.), Szarka, Turcsek, Morva (Kiss-Schusztek). Edző: Dohányos Zoltán.

Jamina: Démusz – Horváth M. (Leszkó), Bencsik Cs., Süli, Kovács Imre, Murvai, Kardos (Pozsár), Miklya, Németh (Ulrich), Dankó (Papp D.), Okos. Játékos-edző: Pozsár Gábor. G.: Turcsek a 45., ill. Süli az 51., a 88. percben. Jó: Viczián, Petri, Turcsek, ill. Süli, Miklya, Murvai.

Dohányos Zoltán: – Az egy pontot megérdemeltünk volna a lelkes szurkolóink előtt lejátszott mérkőzésen, de a végén a rutin győzedelmeskedett. Pozsár Gábor: – Nagyon gyenge játékkal is megérdemelt győzelmet szereztünk. A megszerzett három pont értékét növeli, hogy hátrányból álltunk fel. P. M.

Szabadkígyósi SZSC–Békéscsaba 1912 Előre II. 1–6 (1–2)

Szabadkígyós, 280 néző. V.: Krajcsovicz. Szabadkígyós: Kun – Szabó Z., Maglóczki, Frankó, Milek (Ökrös), Alb, Sebestyén A. (Képíró), Török Sz., Sebestyén M. (Hegedűs), Danczik (Csiernyik), Grim (Kiss P.). Játékos-edző: ifj. Szabó Zoltán. Előre II.: Nagy Sz. – Szabó Zs., Fazekas, Fehér, Balog Zs. (Pap Sz.), Kasik, Styecz, Nyéki (Trescsula), Farkas J. (Bánfi), Oláh Á. (Körömi), Bónus (Csicsely). Edző: Brlázs Gábor. G.: Török Sz. a 11., ill. Oláh Á. a 37., Farkas J. a 40., Bónus a 60., Balog Zs. a 62., Körömi a 85., a 90. percben. Jó: Frankó, Török Sz., Maglóczki, ill. Balog Zs., Szabó Zs., Styecz, Nyéki, Farkas J.

Ifj. Szabó Zoltán: – Elismerjük, hogy az Előre II. erősebb csapat, de ha egyenlő mércével mérik a csapatokat, akkor szorosabbá tudtuk volna tenni a mérkőzést. Brlázs Gábor: – Férfias küzdelem volt, rengeteg párharccal. Sok ilyen mérkőzésre van szüksége a fiataljainknak. Szabó Zoltán

Tótkomlósi TC–Orosházi MTK-ULE 1913 0–5 (0–2)

Tótkomlós, 200 néző. V.: Barta. Tótkomlós: Bordás – Keszeli (Isztin), Jámbor J., Kocsis, Poljak D., Bogár (Horváth H.), Jámbor G., Abonyi (Pálhidai), Kovács I. (Garai), Barna, Moszheim (László D.). Edző: Dávid Zsolt. Orosháza: Dobozi – Kasuba (Bessenyei), Szabó N. (Varga P.), Dajcs, Selmeczy, Fehér (Kecskés), Harangozó, Szabó Á. (Sajti), Miszlai (Csőke), Vincze, Péli. Edző: Buza Barnabás, Kvasznovszky József. G.: Péli a 21., a 86., a 89., Szabó Á. a 37., Miszlai az 51. percben. Jó: Barna L., Jámbor G., Boér D., ill. Péli, Vincze, Szabó N.

Dávid Zsolt: – A vendégcsapat nagyobb játékerőt képviselt, amit meg is mutatott. Számunkra most kezdődik a bajnokság, dolgozunk tovább. Buza Barna, Kvasznovszky József: – Álmosan, enerváltan kezdtük a mérkőzést, nem tudtunk megfelelő iramot diktálni, és csak lassan törtük fel a hazai védelmet. A második félidőben érvényesítettük az akaratunkat. László Dávid

Dobozi SE–Kunágotai TE 1–3 (0–2)

Doboz, 150 néző. V.: Mihálik. Doboz: Wagner – Szabó A., Balog Zs., Lukucz M., Huszár A., Pojendán, Barcsay, Szigeti, Szabó L. (Balogh Á.), Váczi J., Rácz Gy. Játékos-edző: Balog Zsolt. Kunágota: Saitz – Csomós, Varga B. (Mészár), Sóstai, Hajdú, Prókai, Multyán Cs., Balog A. (Multyán P.), Juhász (Korpa), Sárvári Á., Sárvári M. Játékos-edző: Multyán Péter. G.: Huszár A. az 59., ill. Multyán Cs. a 41., Balog A. a 44., a 62. percben. Kunágotai jók: Balog A., Prókai, Sárvári M., Sóstai.

Multyán Péter: – Egyenlő ellenfelekként léptünk pályára. Nem mi játszottuk a szebb focit, de a kontráink nagyon jól sikerültek. Balogh Norbert

Okány KSK–Mezőhegyesi SE 2–3 (1–2)

B csoport. Okány, 150 néző. V.: Telek. Okány: Sándor – Komlósi, Bende, Vincze (Márta), Boros, Mészáros (Gonda), Sztojka Zs. (Szabó B.), Kopács, Kovács Gy., Kollát, Mező. Edző: Démusz Zsolt. Mezőhegyes: Varga P. – Lugasi M., Papp M., Lugasi J., Balázs (Czene), Szabó M. D., Karancsi, Lukács, Gazsi (Isaszegi M.)), Szlovák, Faragó (Balogh D.). Edző: Ács Levente. G.: Kovács Gy. a 15., Mező a 73., ill. Szabó M. D. a 4., a 38., a 90. percben. Jó: Kovács Gy., Boros, Kopács, Mező, ill. Szabó M. D., Lukács, Papp M.

Démusz Zsolt: – A foci örök törvénye ránk is vonatkozik, büntetlenül nem hagyhatunk ki ennyi helyzetet. Ács Levente: – Mindkét csapatnak megvoltak a lehetőségei, hogy a maga javára döntse el a mérkőzést, az utolsó percben ez nekünk sikerült. Mártha Lajos

Csanádapácai EFC–Szarvasi FC 1–7 (1–3)

Csanádapáca, 120 néző. V.: Bozó. Csanádapáca: Demkó – Mag, Juhász, Göcző V., Bozsó M., Tassi Zs. (Csicsely), Németh, Dajka (Gyallai), Kránitz (Annus), Kasza, Zsadány. Edző: Szikora Pál. Szarvas: Kasik (Rohony) – Deli, Bozsó L. (Bakró), Bány I., Szikora (Kiri M.), Varga I., Kriska, Zima (Törköly), Furár, Klimaj, Simon R. Edző: ifj. Somogyi János. G.: Göcző V. a 9., ill. Simon R. a 11., a 48., az 56., Varga I. a 14., Zima a 34., Kriska az 57., a 89. percben.

Békésszentandrási HMSE–Mezőkovácsházi TE 0–2 (0–2)

Békésszentandrás, 170 néző. V.: Bakos. Békésszentandrás: Buzás – Yetik, Szabó M., Szabó F., Balogh M. (Tasi), Kozák (Seres), Fabó (Olasz Imre), Szűcs, Kiss L., Dernovics (Olasz István), Virág. Edző: Boér Zsolt. Mezőkovácsháza: Németh – Györgyi Z., Csende, Dajcs, Zsuzsa (Bíró T.), Mag, Matúz T. (Simondán), Mittnacht, Baki, Varga G., Patyi. Játékos-edző: Bíró Tibor. G.: Mag a 12., a 38. percben. Jó: Virág, Olasz István, Szabó M., Yetik, ill. Dajcs, Györgyi, Mag, Mittnacht, Patyi.

Boér Zsolt: – Az elmúlt két hét kiváló hozzáállása után ma kishitűen játszott a csapatom, pedig ebben a meccsben több is benne lehetett volna. Bíró Tibor: – A nagy meleg rányomta a bélyegét a mérkőzésre, de nem játszottunk olyan jól, mint a múlt héten, most azonban ez is elég volt a magabiztos győzelmünkhöz. V. I.

Nagyszénás SE–Gyomaendrődi FC 3–0 (0–0)

Nagyszénás, 230 néző V.: Krisán. G.: Juhász az 56., a 78. (11-esből), Nagy Sz. D. a 85. percben. Jó: Nagy Sz. D., Juhász (a mezőny legjobbja), Kukovecz, Zábrák, Godár, Takács, ill. Forgács, Hunya, Szabó P.

Tasi Róbert: – Végre csapat benyomását keltettük. Az első félidőben még nehezen találtuk az ellenszert a kontrákra berendezkedő vendégcsapat ellen. A második játékrészben gólra törően és eredményesen játszottunk Megérdemelt győzelem. Kovács Gyula: – A helyenként durván és agresszíven futballozó hazai csapat ellen fiataljaink nem tudtak felnőni a feladathoz, amit a játékvezető nem kezelt megfelelően. Örülök, hogy a fiatalok hétről-hétre jól teljesítenek. Gratulálok a hazai csapatnak! Asztalos Gábor

Mezőberényi LE–Dévaványai SE 2–1 (1–1)

C csoport. Mezőberény, 100 néző. V.: Sechna. Mezőberény: Rau – Fazekas, Somogyi (Balogh Á.), Tóth J., Kanó, Balogh G., Buczkó B. (Durkó), Zsíros, Hoffmann, Benyovszki J. (Jakusovszki), Adamik (Pálfi). Edző: Benyovszki Róbert. Dévaványa: Szász – Adamecz, Ernyes, Gál, Bányai, Tóth M. (Feke), Papp K., Kéki, Marton, Szabó E. (Nyíri J.), Katona (Papp D.). Edző: Bereczki Árpád. G.: Benyovszki J. a 17. a 59. (11-esből), ill. Ernyes a 30. percben. Jó: Benyovszki J., Kanó, Balogh G., Somogyi, ill. Bányai R., Ernyes.

Benyovszki Róbert: – Vártuk már nagyon a győzelmet, a csapat hozzáállásával nagyon elégedett vagyok. Bereczki Árpád: – Rossz talajú pályán, egy vitatható tizenegyessel nyert a hazai csapat. Sajnos hetek óta egyet hibázunk, és most nyert is az ellenfél. Berner Ádám

Sarkadi KLE–Szeghalmi FC 2–3 (1–2)

Sarkad, 300 néző. V.: Mezei. Sarkad: Franciskovic – Szalazsán A., Bányai, Tóth K., Jánki (Papp O.), Kókai, Erdei, Jepure, Nagy E., Tokaji, Fazekas. Edző: Bali István. Szeghalom: Kapusi – Nagy M., Takács, Wéber, Csősz (Zsombok K.), Paulik, Gedó (Balogh R.), Seres (Cserna D.), Urbán, Tatár (Baksai), Darányi. Edző: Hajdu Csaba. G.: Fazekas a 37., Erdei a 73., ill. Gedó a 21., Urbán a 45., Darányi a 48. percben. Jó: az egész csapat, ill. Kapusi, Wéber, Darányi.

Bali István: – Az első félidőben túlságosan tiszteltük az ellenfelünket, és így magabiztos vezetésre tett szert. Szünet után mindent megpróbáltunk, de sajnos, nem tudtunk mi lenni a legelő hősei. Hajdu Csaba: – Nagyon nehéz mérkőzést sikerült megnyernünk, fontos három pontot vihetünk haza. Sz. Zs.

Kétegyháza SE–Gyulai TFC 1–2 (1–1)

Kétegyháza, 110 néző. V.: Gyuga. G.: Kajári a 28., ill. Bondár a 12., Nagy G. a 85. percben. Jó: Farkas Zs. (a mezőny legjobbja), az egész csapat, ill. Szabó Cs., Bondár.

Kaposi Ferenc: – Erős ellenféllel szemben tisztesen helytálltunk. Berényi Tibor: – Elnézést, akinek ezt a thrillert végig kellett nézni. Magunkba kell szállni, hogy levonjuk a megfelelő következtetéseket. Keményebben dolgozunk a céljaink elérése felé, a csapat képes rá, de nagyobb odaadás kell.

Vésztői SE–Csabacsűdi GYLSE 0–4 (0–2)

Vésztő, 80 néző. V.: Tóth I. Vésztő: Nagy R. – Varga T., Fazekas J., Szabó S. (Kovács M.), Tóth D. (Kovács L.), Lázár T., Balázs, Farkas F., Nikula, Pap Zs., Mohácsi. Edző: Pardi Gábor. Csabacsűd: Petrovics (Hudák) – Kiri B., Sovány, Tasi N., Kiss G., Rafaj, Sándor (Styecz), Magyar, Gulyás (Pecznik), Kasik, Endrefalvi. Edző: Kondacs János. G.: Endrefalvi a 10., Gulyás a 36., Magyar a 68., a 88. percben. Jó: Nikula, Lázár T., Papp Zs., ill. Magyar, Tasi, Kiri B.

Pardi Gábor: – A jelenlegi helyzetben minden dicséret megilleti a csapatot. Kondacs János: – A három pont megszerzése volt a célunk, amit a sportszerű hazai csapat ellen meg is tettünk. Buzgány József

Góllövőlista

A megyei kvalifikációs bajnokság góllövőlistája.

7 gólos: Péli T. (OMTK-ULE 1913). 6 gólos: Szabó Á. (OMTK-ULE 1913). 5 gólos: Szabó M. D., Kriska (Szarvas), Kun Cs. (Gyomaendrőd). 4 gólos: Miszlai (OMTK-ULE 1913), Mag (Mezőkovácsháza), Endrefalvi (Csabacsűd), Furár (Szarvas). 3 gólos: Farkas J., Oláh Á., Körömi (Békéscsaba II.), Multyán Cs. (Kunágota), Juhász (Nagyszénás), Urbán, Darányi (Szeghalom), Erdei (Sarkad), Nagy G. (Gyulai TFC), Magyar (Csabacsűd), Fehér (OMTK-ULE 1913), Simon R. (Szarvas), Papp K., Marton (Dévaványa), Pozsár (Jamina), Bozsó (Gyulai TFC). 2 gólos: Varga I. (Szarvas), Nagy Sz. D. (Nagyszénás), Benyovszki J., Tóth J. (Mezőberény), Bondár (Gyulai TFC), Ekker, Miklya, Süli (Jamina), Molnár T., Hanea (Gyomaendrőd), Balog A. (Kunágota), Sztojka Á., Kopács (Okány), Lugasi M. (Mezőhegyes). 1 gólos: Fehér, Csicsely, Nyéki, Fazekas L., Bónus, Balog Zs. (Békéscsaba II.), Czirok, Bozsó (Gyulai TFC), Rafaj, Sándor, Gulyás (Csabacsűd), Vozár, Turcsek (Békéscsabai MÁV), Barcsay, Huszár A. (Doboz), Mittnacht, Varga G. (Mezőkovácsháza), Szilágyi, Takács (Nagyszénás), Tímár O., Egri (Gyomaendrőd), Dankó, Okos (Jamina), Kollát, Kovács Gy., Mező (Okány), Paulik, Tatár, Nagy M., Cserna D., Zsombok K., Gedó (Szeghalom), Nagy E., Jepure, Tokaji, Fazekas (Sarkad), Kéki, Ernyes (Dévaványa), Yetik (Békésszentandrás), Göcző V., Kasza (Csanádapáca), Isaszegi B. (Mezőhegyes), Csőke (OMTK-ULE 1913), Fazekas (Mezőberény), Kajári (Kétegyháza), Zima (Szarvas), Török Sz. (Szabadkígyós).

A megyei kvalifikációs bajnokság állása

A-csoport

1. OMTK-ULE 1913 3 – – 23—3 9

2. Békéscsaba II. 3 – – 16—1 9

3. Jamina SE 3 – – 11—2 9

4. Kunágota 1 1 1 5—11 4

5. Bcs. MÁV SE 1 – 2 2—5 3

6. Szabadkígyós – 1 2 1—7 1

7. Dobozi SE – – 3 3—15 0

8. Tótkomlós – – 3 0—17 0

B-csoport

1. Szarvasi FC 3 – – 15—4 9

2. Mezőhegyes 2 1 – 8—3 7

3. Gyomaendrőd 2 – 1 11—5 6

4. Nagyszénás 2 – 1 7—5 6

5. Mezőkovácsháza 2 – 1 6—6 6

6. B-szentandrás – 1 2 1—4 1

7. Okány KSK – – 3 7—14 0

8. Csanádapáca – – 3 2—16 0

C-csoport

1. Gyulai TFC 3 – – 9—2 9

2. Szeghalom 2 – – 12—2 6

3. Csabacsűd 1 2 1 12—10 5

4. Mezőberény 1 1 1 6—9 4

5. Dévaványa – 2 1 9—10 2

6. Sarkad KLE – 1 1 7—8 1

7. Vésztői SE – – 1 0—4 0

8. Kétegyháza – – 2 1—11 0