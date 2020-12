Ez most rutinfeladat volt a csabaiaknak

A Swietelsky-Békéscsabai RSE a Diósgyőri VTK-val játszott szerdán, a Magyar Kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén.

Swietelsky-Békéscsabai RSE–Diósgyőri VTK 3:0 (8, 13, 11)

Röplabda Magyar Kupa negyeddöntő, 1. mérkőzés. Békéscsaba, zárt kapuk mögött. V.: Halász Enikő, Horváth Miklós. Békéscsaba: Vander Weide 10, Pekárik 7, Drpa 12, Glemboczki 10, Grudina 7, Koseková 1. Cs.: Molcsányi, Rády (liberók), Szűcs 6, Tatár 2, Cicic 2, Szatmári 1. Vezetőedző: Tóth Gábor. Diósgyőr: Mészáros, Kovács E. 7, Kiss E. 1, Beddingfield 3, Horton 8, Szajkó 2. Cs.: Dömsödi, Bertók (liberók), Egri 1, Sitku, Tóth R. Szakmai igazgató: Toma Sándor.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 5:2, 11:5, 17:7, 23:8. 2. szett: 6:0, 11:2, 18:8, 23:12. 3. szett: 3:0, 3:6, 11:6, 17:9, 22:10.

A legerősebb összeállításban állt ki a Békéscsaba a Diósgyőr elleni idei harmadik mérkőzésre. A két győztesen megvívott Extraliga-találkozót követően szerdán a Magyar Kupa negyeddöntőjének első találkozóján csapott össze a békési és a borsodi csapat.

Határozottan kezdett a Békéscsaba, amely nagy lépésekkel haladt előre. A viharsarkiak szép akciók után szórták meg a túloldali térfelet, míg a vendégek csak elvétve találtak rést a csabai sáncon. A játszma derekán alakult ki 10 pontos különbség a két csapat között. Tóth Gábor vezetőedző ezután szép sorban küldte be a fiatalokat, Marija Cicic, Szűcs Gréta és életében először felnőtt mérkőzésen Tatár Gréta is pályára került, de nem lett rosszabb a hazai csapat játéka, sőt, velük együtt is nagyon gyorsan, 17 perc alatt eljutott a 25 pontig.

Ha lehet, még az elsőnél erősebben kezdett a Békéscsaba a második játszmában, Vander Weide nem győzött a nyitóhelyre menni – közben még egy ász is belefért! – a miskolciak csak a 6. csabai pont után szerezték meg az első egységüket. Nagyjából ilyen ütemben születtek a pontok a folytatásban is, 11:2-nél már tényleg jó oka volt Toma Sándornak az időkérésre. Ezután többször belehibáztak a csabai lányok, lehetőséget adva a piros-fehéreknek a felzárkózásra.

Olyan nagyon nem tudtak a csabaiak nyakára jönni, a házigazda lassan, de biztosan nyúlt el a látogatóktól. A játszma hajrájában debütált békéscsabai színekben a múlt héten leigazolt 18 éves center, Szatmári Lilla is, aki néhány pillanattal később meg is szerezte első pontját. Sűrűn cserélte oda-vissza a liberókat Tóth Gábor, Molcsányi Ritának ezúttal Rády Boglárka jelentette az alternatívát. Tizenkét játszmalabdája volt a csabaiaknak, végül csak egyet rontottak és máris készülhettek a harmadik felvonásra.

Érdekesen alakult a 3. szett első szakasza, három pont a hazai, majd zsinórban hat a vendégoldalon. Ezután egy 8:0-s csabai sorozat következett, nagyjából visszaállítva a korábbi rendet. A diósgyőriek jobban játszottak, mint az előző két játszmában, ám a csabaiak nem akartak túlórázni és – ismét az alapcsapattal – megnyomták a játszma hátralévő szakaszát. A meccs utolsó pontját a debütáns Tatár Gréta jegyezte.

Nem túlzás azt állítani, hogy osztálykülönbség volt a két csapat között. Bár még a visszavágó hátra van, a negyeddöntő már az első mérkőzés után eldőlt.