Értékes pontot szereztek a ladányiak Monoron  

Döntetlennel ért véget a Monor és a Körösladány MSK összecsapása.

Monor–Körösladány MSK 0–0

NB III.-as mérkőzés, Közép csoport, Monor, 250 néző. V.: Bana. Körösladány: Nagy B. – Prasler, Szántó, Vincze D., Krajcsó – Zelenyánszki, Ruzsa – Burai, Mácsai, Pusztai (Kisari, 56.) – Ilyés. Edző: Fodor Sándor.

A ladányiaknál sérülés miatt nem szerepelhetett Papp Zsolt, és a bokatörést szenvedett Malkócs Martin, míg Szabó Ákosra eltiltás miatt nem számíthatott Fodor Sándor a tavalyi bajnokság bronzérmesének otthonában.

Az első percben Krajcsó lövését szögletre ütötte a hazai kapus, a korábban az Előrében is megfordult Bozsó Antal. Az újonc vendégcsapat az első húsz percben taktikusan játszott, több szögletet is rúghatott. A folytatásban, az első félidő végéig egyenrangú partnere volt a jól védekező körösladányi együttes a házigazdáknak. A 44. percben gyors ladányi kontra után Buraitól Pusztai kapta a labdát, a középpályás kapu fölé lőtte a pettyest. Az első játékrészben inkább a vendégek akarata érvényesült, akik többet birtokolták a labdát.

Szünet után a monoriak két szöglettel próbálkoztak, majd az 56. percben Pusztai helyére Kisari állt a vendégeknél. Továbbra is mezőnyjáték folyt a pályán, a hazaiak többször is csak szabálytalanság árán tudták megakadályozni a ladányiakat, így a 65. percben már a harmadik sárga lapot gyűjtötték be. Az ivószünetet követően a 83. percben Nagy B. kapus bravúrral védett.

A látottak alapján a remekül küzdő, újonc Körösladány értékes pontot szerzett Monoron. G.: Jó: Bozsó, Ficsor, Karacs, ill. Nagy B., Krajcsó, Zelenyánszki, Burai, Ruzsa. B. R.

További eredmények: Paks II.–FTC II. 0–0, Újpest II.–Kozármisleny 2–2, Dunaújváros–ESMTK 0–1, Majos–Taksony 1–6, Iváncsa–Vác 6–0, Dabas–Dabas-Gyón 2–0, Szegedi VSE–Szekszárd 1–3, Rákosmente–Hódmezővásárhely 0–1.