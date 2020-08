Értékes gyarmati győzelem idegenben

Kisvárda II.–Füzesgyarmati SK 0–2 (0–0).

NB III-as labdarúgó-mérkőzés. Kisvárda, 423 néző. V.: Újhelyi.

Kisvárda II.: Odincov – Czene, Vass O., Avetiszjan, Baranyai Á. – Szőr (Kirjuhin, 78.), Atamasz – Hej, Mihalik, Sikorszki (Riznicsenko, 74.) – Jelena (Durueke, 88.). Vezetőedző: Szabó Balázs.

Füzesgyarmat: Fildan – Achim S., Lippai, Szabó R., Sundas – Achim Á. – Vajda (Balogh G., 74.), Hussein, Kis Sz. (Árvai, 80.), Cigan (Tóth O., 88.) – Popescu. Szakmai koordinátor: Boros Tibor. Edző: Csillag László.

A négy NB I-es játékost szerepeltető Kisvárdával végig partiban volt az első félidő során a füzesgyarmati csapat. Közepes iramú, változatos játék folyt, a vendégek több formás támadást is vezettek, de ezekből nem született gól. Nem így a második félidő derekán. A 64. percben Vajda tört be a 16-oson belülre, ahol csak „elütni” tudták a védők. A büntetőt Cigan higgadtan lőtte a bal sarokba, 0–1. Lendületben maradt a Gyarmat, 9 perccel később újra kapitulálta a Kisvárda kapusát. A röviddel korábban beállt Balogh Gusztáv szerzett labdát az ellenfél 16-osán belül, amit nyomban kapura is zúdított. A hálóőrről Popescu Robert elé pattant a játékszer, aki kettőt is tolt rajta, majd 13 m-ről pontosan lőtt, 0–2. A biztos vezetés tudatában a vendégek az utolsó negyedórában már az eredmény tartására helyezték a legfőbb hangsúlyt, nem is okozott gondot számukra a 3 pont begyűjtése, miközben még két újabb ziccert elhibáztak.

G.: Cigan (11-esből) a 64., Popescu, a 75. percben.

Jó: Jelena, Odincov, ill. Achim Á. (a mezőny legjobbja), Popescu, Cigan, Hussein.

Szabó Balázs: – Az első félidőben végig mi domináltunk, de nem voltunk elég élesek, egy sebességben ritmus nélkül futballoztunk. Az ellenfél kontrára játszott, erre készültünk, ennek ellenére kétszer is ilyen szituáció után rontottunk, bár készültünk a felívelt labdáikra is. Sajnos nagyon kevés alkalommal tudtunk a védővonal mögé kerülni és az átlövéseink is hiányoztak.

Boros Tibor: – Teljesen kicserélődött a csapatunk, és bár minőségi futballistákat igazoltunk, az edzőmeccsek azt mutatták, hogy még messze vagyunk a csapatszintű játéktól. Ezért is törekedtünk egy leegyszerűsített, reagáló focira. Vártuk az ellenfél hibáit, míg ők ezt többször is megtették, addig mi hat ziccerünkből kettőt értékesítve, begyűjtöttük az értékes három pontot. Amikor legkevésbé vártuk az elmúlt négy év során, sikerült először győzelemmel rajtolnunk.