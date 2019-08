Értékes gyarmati győzelem

Győzött a Füzesgyarmati SK az Eger SE csapatával szemben.

Füzesgyarmati SK–Eger SE 2–1 (1–1)

Labdarúgás NB III.-as mérkőzés, Füzesgyarmat, 270 néző. V.: Takács Á. Füzesgyarmat: Fildan – Achim S. (Achim Á., 68.), Vincze, Benkő-Bíró, Toca, Pataki Z. – Székely, Kis Sz. (Villand, 83.), Máriusz, Lukács – Popecsu (Katona Gy., 60.). Szakmai koordinátor: Boros Tibor. Eger: Nacsa – Valkay, Kis G. (Haász, 80.), Árvay (Prastler, 46.), Kovács D. – Farkas K., Bartusz – Lőrincz, Vitelki (Benke, 66.), Antal – Vajda. Edző: Klink Zoltán.

A nagy melegben gyors gólváltással kezdődött a találkozó. A 3. percben egy előrevágott labdára Árvay startolt, az előle felszabadítani szándékozó Toca Bogdan lábáról pedig a saját kapujának bal alsó sarkában kötött ki a játékszer, 0–1. Érkezett a gyors válasz is. A 6. percben Pataki Zalán 14 méterről a bal összekötő helyéről lőtte ki a bal alsó sarkot, 1–1. Támadó szellemben játszott a Gyarmat, ahogy azt prognosztizálni lehetett, az egriek védték a térfelüket, és kontrákra alapozták. A folytatásban mezőnyjátékkal teltek a percek, a házigazdák kezdeményeztek többet, de a lehetőségeiket nem tudták kihasználni, így az első félidő végén 1–1-es döntetlennel mentek pihenőre a csapatok. A szünetben a vendégek cseréltek. A második félidőben is a gyarmatiak játszottak mezőnyfölényben. A 60. percben a hazaiaknál Popescu helyére Katona állt, erősítve ezzel a támadójátékot. A félidő közepén újabb csere történt a gyarmatiaknál. A 71. percben a házigazdák erőfeszítéseit siker koronázta, Székely vezetést szerzett csapatának, 2–1. A hajrában az egriek is próbálkoztak, de a gyarmatiak jól védekeztek, így újabb gól nem esett. A látottak alapján a füzesgyarmatiak győzelme megérdemelt. Jó: Pataki Z., Popescu, Achim S., ill. Nacsa, Bartusz, Vajda.

További eredmények: DEAC–Hatvan 3–0, Ózd–Sényő 0–0, Putnok–Tiszaújváros 0–1, DVSC II.–Jászberény 3–3, DVTK II.–Cegléd 1–3, Gyöngyös–ESMTK 1–4.