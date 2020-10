Értékes döntetlennel zártak

NB I.-es férfi kézilabda-mérkőzést játszott szombaton a Ceglédi KKSE és a Orosházi FKSE-Linamar.

Ceglédi KKSE–Orosházi FKSE-Linamar 22–22 (13–11)

NB I.-es férfi kézilabda-mérkőzés. Abony, 350 néző. Vezette: Hargitai Gábor, Markó Gábor István.

Cegléd: KRÁNITZ – Pásztor Á. 5 (2), Kállai 1, SPEKHARDT 4, Mazák, Németh B. 4, SZEPESI I. 3. Csere: Tamási (kapus), Juhász K. 1, Kiss R. 1, Vranac 2, Sinkovits 1. Vezetőedző: Nagy Károly.

Orosháza: ÖZMUSUL – PÁSZTOR M. 4, Peskov, TÓTH K. 5, Döme 3, Lele 3, Ushal 1. Csere: SAKIC 4, Bella 2, Kiss A. Vezetőedző: Ratko Djurkovics.

Kiállítások: 12 perc, ill. 8 perc. Hétméteresek: 3/5, ill. 1/0.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–0. 8. p.: 5–2. 17. p.: 5–5. 21. p.: 7–5. 25. p: 10–8. 33. p.: 13–12. 39. p.: 18–12. 41. p.: 18–15. 44. p.: 19–16. 48. p.: 20–20. 56. p.: 22–22.

Az orosháziak első találatát Ushal jegyezte a 3. percre, apró szépséghiba, hogy a házigazdák ekkorra már kétszer felavatták Özmusult. Tóth Károly bombájával az egyenlítés is összejött, ám a túlságosan is sokat bizonytalankodtak a zöld-sárgák, ezt kihasználva 5–2-re elléptek a ceglédiek. Jól jött Djurkovics mester időkérése: 9 percen át érintetlen maradt a látogatók hálója, köszönhetően a török kapusuk bravúrjainak, aki még hétméterest is hárított. Bár a támadójáték időnként akadozott, a jó védekezéssel ellensúlyozva ezt, Sakic a 17. percben ismét egalizálta az eredményt.

A hazaiaknál sem maradt el az időkérést, enne eredményeként 7–5-re ismét elhúzott a Cegléd. A félidő utolsó harmadában Lele Ákos találatai és a török kapus védései tartották versenyben az orosházi, az utolsó találatot Pásztor Ákos időn túli hetesből szerezte.



Özmusul a második játékrészre is átmentette kiváló formáját. Jó védésével és Bella Csaba góljával zárkóztak a vendégek, a folytatás mégis a hazaiak elképzelései szerint alakult. Pásztor Ákos és Spekhardt találataival már 16–12-re is vezetett a Cegléd, amikor Ratko Djurkovics újra megszakította a játékot. A kis pihenő sem törte meg a vendéglátók lendületét, a 39. percre kialakult az addigi legnagyobb különbség a csapatok között (18–12). Az orosháziak kettős emberelőnybe kerülve kezdték meg a felzárkózást, három gólon belülre azonban a félidő közepéig nem tudtak kerülni.

Aztán Tóth Károly üreskapus gólja elérhető közelségbe hozta a pontszerzést. Ezúttal a ceglédiek kényszerültek időkérésre, de továbbra is az orosháziaknak jött ki jobban a lépés, akik Sakic és Tóth találataival a 48. percre egalizáltak. A végjátékban idegtépő csata folyt. Kevés találat esett, az is felváltva, mindkét oldalon számos ziccert hagytak ki a csapatok, az 56. percre kialakult a végeredmény. A hátralévő időre már csak izgalom maradt, a kapukat nem tudták bevenni a játékosok.

Mindkét együttesnek voltak jobb és kevésbé eredményes periódusai, így az eredmény igazságosnak tekinthető.

Nagy Károly: – Jól felkészült egymásból a két csapat, a végén igazságos döntetlen lett, de keserű a szám íze, mert hazai pályán nyernünk kellett volna ezt a találkozó.

Ratko Djurkovics: – Küzdelmes mérkőzés volt, mínusz hatról jöttünk vissza a jó védéseknek és a könnyű góloknak köszönhetően. A végén megijedtünk attól, hogy akár nyerhetünk is, ezért nem tudtunk élni a lehetőséggel.