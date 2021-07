Erősíteni is tudott a Gádoros a bajnokságra

Július 15-én látnak munkához a gádorosi csapat tagjai, akik heti szinten két tréninggel, illetve szombati gyakorló mérkőzésekkel készülnek a megyei II/B osztály augusztusi rajtjára.

Mint arról Pisont András edző beszámolt, a tavaszi csapatra építve szeretnének előrébb végezni a legutóbbi 12. helynél.

Ennek eléréséből képességei alapján komoly szerepet vállalhat a két friss szerzemény, a Mezőkovácsházáról érkező középpályás, Györgyi Zoltán (21), valamint a Szénásról igazolt támadó, Pásztor Dávid (26). Mindketten visszatérő labdarúgónak számítanak, ami megkönnyítheti a beilleszkedésüket. Távozik ugyanakkor a rutinos kapus, Tóth Krisztián (29), valamint a kevés szerephez jutó szélső védő, Szemenyei Attila (29), akik a kovácsháziak sikereiért dolgoznak a jövőben.

– Az előző évekhez képest most viszonylag állandó csapattal várjuk a bajnokság nyitányát, sőt még erősíteni is tudtunk. A keret döntő többsége gádorosi, illetve helyi kötődésű játékosokból áll. Nem támasztunk konkrét helyezésbeli elvárást a fiúk elé, de meglátásom szerint a sikeres alapozásban benne van egy kimagasló eredmény is. Igyekeztünk erős gyakorló partnereket választani, hogy jobban nyomon követhessük, hol is tartunk a munkában – mondta el Pisont András, aki az edzőség mellett az egyesület elnöki teendőit is ellátja.

A felkészülési mérkőzések tervezete

Július 17., szombat, 18.00: Dobozi SE–Gádorosi LSE

Július 24., szombat, 17.00: Medgyesbodzás SE–Gádorosi LSE

Július 31., szombat, 17.00: Gádorosi LSE–Székkutas TC

Augusztus 7., szombat, 17.00: Gádorosi LSE–Medgyesbodzás SE.