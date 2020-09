Ernyőszervezetként működne az Előre Szurkolói Egyesület

A napokban jegyezték be a Békéscsabai Előre Szurkolói Egyesületet, melynek elnöke, Kvasz Ádám Csaba találkozott Herczeg Tamás országgyűlési képviselővel.

– A találkozón beszéltem arról a kezdeményezésünkről, mely szerint a hazai szurkolók a labdarúgó mérkőzéseken ismét a kapu mögötti lelátón foglalhassanak helyet – mondta érdeklődésünkre Kvasz Ádám Csaba. – Szerintünk biztonságtechnikai szempontból is sokkal jobb lenne, ha a csabai szurkolók visszakerülhetnének a régi helyükre, ahonnan bő két évvel ezelőtt kerültek el, míg a vendégszurkolók onnan a régi lelátó középső részén foglalhatnának helyet. Felvettük a kapcsolatot a Békéscsaba 1912 Előre vezetésével, s bár egyelőre még nem tudtunk leülni, nyitottnak mutatkoztak a tárgyalásokra.

A szurkolói egyesület elnöke tudja, hogy a régi lelátórészre bontási engedélyt kértek, de az legjobb tudomása szerint egy idő után lejár.

A frissen alakult egyesületükről elmondta, hogy első lépésként a két szurkolói csoport, az 1997-ben alakult Stormcorner és a 2002-ben létrejött Bad Boys tagjaira számítanak, ami jelenleg 60-70 fő, de másfél év múlva szeretnék mintegy 150-200 főre növelni a csoportjukat.

– A két csoport nem szűnik meg, egyesületünk amolyan ernyőszervezetként működne, s számítana tagjaira. Az egyesületi rendszerben működő új szervezettel olyan embereket is meg akarunk szólítani, akik szintén a csapatnak szurkolnak, de eltávolodtak. Jobban össze szeretnénk fogni a szurkolói közösséget. Távlati elképzeléseink között szerepel az is, hogy családi meccslátogatásokat szervezzünk, amikor apa-fiú együtt élhet át meccsélményt. Nem titkoltan szeretnénk a csoportunkba az utánpótlást is megtalálni, de igyekszünk majd az idegenbeli mérkőzésekre túrát szervezni – vázolta a terveket Kvasz Ádám Csaba.