Érmet ért Anita nagy lökése – II. rész

Érdekes gyűjtéssel szolgált a szenior atlétaként több világversenyt is megjárt nyugalmazott gimnáziumi testnevelő tanár, Kovács István. A 92 esztendős gyulai sportember leginkább a Magyar Atlétikai Szövetség adatbázisát felhasználva kigyűjtötte a Békés megyei atlétikai csúcsokat, az olimpiai számokra fókuszálva. Összeállításunk második részében a női rekordokat vettük górcső alá.

Ahogy a férfiaknál, a hölgyeknél is vannak olyan Békés megyei rekordok, melyek országos szinten is a legjobbak. A magyar atlétika egyetlen világbajnoka, a súlylökő Márton Anita négy évvel ezelőtt a riói olimpián lökte meg a 19,87 méteres országos csúcsot, ez az eredmény akkor bronzérmet hozott számára. A három olimpián is járt Urbanikné Rosza Mária 1995-ben Göteborgban gyalogolta 10 kilométeren a 42:34 perces eredményt, s ezt itthon azóta sem tudta felülmúlni senki. A legrégebben fennálló Békés megyei rekord Zsilák Ilona nevéhez fűződik, aki 48 (!) évvel ezelőtt, 1972-ben futotta 1500 méteren a 4:17,3-as időt. Érdekesség, hogy Zsilák Ilona (akkor már férjezett – Danovszky – nevét használva) hosszútávon, maratonon is tart egy rekordot (2:37:44), amit 1985-ben futott Budapesten. A legtöbb megyei csúcsot a kiváló rövidtávfutó, Kun Alice tartja, aki három egyéni és két váltószámban is beírta magát a megyei sporttörténelembe.

Íme az érvényes Békés megyei csúcsok:

100 m: Kun Alice (Békéscsabai AC) 11,76 (Budapest, 2000); 200 m: Kun Alice 23,57 (Ljubljana, 2001); 400 m: Kun Alice 51,88 (Gdansk, 2001); 800 m: Csendes Ildikó (Békéscsabai AC) 2:06,0 (Nyíregyháza, 1995); 1500 m: Zsilák Ilona (Békéscsabai Előre Spartacus) 4:17,3 (Budapest, 1972); 5000 m: Kácser Zita (Békéscsabai AC) 16:41,30 (Debrecen, 2015); 10 000 m: Kácser Zita 34:13,04 (Budapest, 2015), maraton: Danovszkyné Zsilák Ilona 2:37:44 (Budapest, 1995); 20 km-es gyaloglás: Urbanikné Rosza Mária (Békéscsabai AC) 1:31:21 (Eisenhüttenstadt, 2000); 10 km-es gyaloglás: Urbanikné Rosza Mária 42:34,0 (Göteborg, 1995); 100 m gát: Csúz Réka (Gyula) 14,43 (Debrecen, 2005); 400 m gát: Nyeste Ágnes (Békési DAC) 1:02,47 (Budapest, 2017); 3000 akadály: Kácser Zita 9:51,21 (Debrecen, 2015); magasugrás: Béla Emese (Békéscsabai Előre Spartacus) 192 cm (Budapest, 1981);

távolugrás: Kisgyörgy Erzsébet (Gyula) 605 cm (Gyula, 1980); hármasugrás: Szabó Adrienn (Békési DAC) 12,04 m (1999); súlylökés: Márton Anita (Békéscsabai AC) 19,87 m (Rio de Janeiro, 2016); diszkoszvetés: Márton Anita 60,94 m (Budapest, 2016); gerelyhajítás: Bogdán Annabella (Békéscsabai AC) 58,79 m (Székesfehérvár, 2017); hétpróba: Domokos Györgyi (Gyula) 4851 pont (Debrecen, 1981); 4×100 m-es váltó: Békéscsabai AC (Bobcsek Emese, Kun Alice, Knyihár Eszter, Kiss Nikolett) 48,68 (Budapest, 2002); 4×400 m-es váltó: Békéscsabai AC (Laczó Rita, Bobcsek Emese, Csendes Ildikó, Kun Alice) 3:46,16 (Budapest, 2001).

Előzmény

Ötven éve él a megyei csúcs