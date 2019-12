Éremeső hullott Esztergomban a csabiakra

A Magyar Kick-box Szövetség versenynaptárának utolsó eseménye a Mikulás 4Fight Challenge Kupa Kick-box országos verseny, amelyen 31 egyesület 222 nevezője vett részt az esztergomi Pézsa Tibor Sportcsarnokban.

Zömében az utánpótlás korosztály szerepelt a viadalon, amelyet az Esztergomi Kick-boksz SE rendezett. Békés megyéből a békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület All-Style Karate és Kick-boksz Szakosztályának tagjai méretették meg magukat.

A Debreczeni Dezső vezette point-fighting csoport nagy létszámmal, s eredményesen is szerepelt a megszerzett tizenhat arany, 5 ezüst és 5 bronzéremmel, de a Dohányos András vezette light-contactosok is szereztek egy bronzérmet. Biztató az eredmény, ráadásul még csak nem is a teljes versenyzői létszám szerepelt Esztergomban.

A zömében tanuló életkorú sportolók jó teljesítménye azért is fontos, mert a 2020 évi versenynaptár egyik kiemelkedő hazai versenyét Békéscsabán, a Városi Sportcsarnokban rendezik majd 2020 március 7-én szombaton. A Kick-box Diákbajnokság Országos Döntője egyben az egyik fontos válogatóverseny lesz az augusztusi, Belgrádban megrendezésre kerülő Kadett és Junior Kick-box Világbajnokságra.

Eredmények. Point-fighting szabályrendszer. Felnőtt. 63 kg: 1. Hidvégi Nándor. Kadett 2 (ifjúsági) korosztály. 42 kg: 1. Okányi Attila. 63 kg: 1.Tóth Dusán. +69 kg: 1. Szák Tamás. 37 kg: 1. Kozmann Mónika. 46 kg: 2. Pántya Réka. 65 kg: 1. Csüllög Dorina +65 kg: 2. Koszecz Boglárka. Kadett 1 (serdülő) korosztály. 32 kg: 1. Pántya Márk. 37 kg: 3. Gyeraj Ákos. 42 kg: 1. Malatyinszki Bendegúz. 47 kg: 1. Csiernyik Zsombor. +47 kg: 1. Szák Dániel. 32 kg: 2. Kása Hanna. 42 kg. 3. Szabó Szófia. Gyermek korosztály 24 kg. 3. Sipos Alajos Attila. 27 kg: 3. Szikora Bence. 27 kg: 1. Debreczeni Frida. 30 kg: 2. Fördös Jázmin. +36 kg: 1. Jancsó Lili.

Light-contact szabályrendszer. Felnőtt korosztály. 63 kg: 3. Hidvégi Nándor. Kadett 2 (ifjúsági) korosztály. 52 kg: 3. Lakatos Bence. 37 kg: 2. Kozmann Mónika. +65 kg: 1. Koszecz Boglárka. Kadett 1 (serdülő) korosztály. 42 kg: 1. Malatyinszki Bendegúz.

Kick-light szabályrendszer. Kadett 2 (ifjúsági) korosztály. 65 kg: 1. Csüllög Dorina. Kadett 1 (serdülő) korosztály. 42 kg: 1. Malatyinszki Bendegúz. 47 kg: 1. Csiernyik Zsombor.