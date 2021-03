Elveszítették a pályaelőnyt

Kikapott a Swietelsky-Békéscsabai RSE az 1. MCM-Diamant Kaposvár csapata ellen.

Swietelsky-Békéscsabai RSE–1. MCM-Diamant Kaposvár 0:3 (­­­18, ­­­­­­–18, –15)

Röplabda Extraliga rájátszás, elődöntő, 1. mérkőzés. Békéscsaba, zárt kapuk mögött. V.: Ujházi Mónika, Jámbor Tamás. Békéscsaba: Vander Weide 14, Pekárik 8, Drpa 4, Glemboczki 3, Grudina 8, Koseková. Cs.: Molcsányi (liberó), Cicic Marija, Jidkova 5, Konsztandinu 6, Zólyomi. Vezetőedző: Tóth Gábor. Kaposvár: Király-Tálas 4, T. Matics 11, Bodovics 4, Helics 17, Kliszura 10, Kump 4. Cs.: Szpin (liberó), Szűcs K. 2. Vezetőedző: Szasa Nedeljkovics.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 8:15, 10:18, 15:21, 18:24. 2. szett: 7:4, 11:17, 16:24. 3. szett: 3:5, 7:9, 9:15, 13:21.

Tanja Matics okozott nem kevés kellemetlenséget a volt csapatának a találkozó elején, négy pontja is kellett ahhoz, hogy együttese négy egységgel vezessen. Szükség volt Tóth Gábor időkérésére, mert bizony akadtak problémák nem is annyira a blokk, mint a hátsó soros mezőnyvédekezéssel. Sorozatos támadási hibák után ellépett a somogyi csapat és 8:14-nél ismét Tóth Gábornak akadt mondandója. Három poszton is cserélt a hazaiak edzője, Kosztandinu, Cicic, és Jidkova is parkettra lépett. Úszni látszott az első játszma, mert a Csaba görcsösen, a Kaposvár pedig felszabadultan játszott. A ciprusi megmozdulásai után sikerült közelebb férkőzni a vendégekhez, de sorozatos rossz döntések után viszonylag könnyedén a Kaposváré lett az első játszma.

Úgy tűnt, hogy rendezte sorait a Békéscsaba, amely már ászokra is képes volt a 2. játszma elején. Hiába tett azonban némi előnyre szert a hazai csapat, Maticsék lelkesedése mit sem csökkent. A csabaiak ezen a napon Vander Weidében bízhattak igazán, aki most is csapata legkiegyensúlyozottabban teljesítő játékosa volt. Egy 3:0-s sorozatot követően, Király-Tálas ászt érő ütése nyomán már a vendégek birtokoltak előnyt. A csabaiak volt válogatott feladója igazi vezére volt csapatának, nemcsak kiszolgálta társait, hanem pontokat is szerzett. 11:15-nél Tóth Gábor másodszor is időt kért. A hazaiaknál nem igazán jöttek be a cserék, Jidkova és Zólyominak is volt egy-egy rontott nyitása és egyikük sem adott löketet a csapatnak. A vendégek ugyanakkor nem lankadtak, a támadásaik rendre eredménnyel zárultak és a második játékot is hozták.

Tanja Matics jó nyitásai után a kezdeti csabai vezetés után ismét a Kaposvár került kedvező helyzetbe a 3. felvonás elején, amely a játszma közepén öt pontos előnyt harcolt ki. Igyekezett felrázni együttesét a hazaiak vezetőedzője, ám ezen a napon valahogy nem ment tanítványainak. Próbált kapaszkodni a Békéscsaba, de csak felvillanásokra tellett, Helicsék extázisban játszottak, és biztosan őrizték előnyüket. Jól szállt be a vendégeknél Szűcs Kinga, aki közelebb hozta csapatát a mérkőzés megnyeréséhez. A somogyiak az első meccslabdájukat kihasználták, mert Vander Weide ütése széles lett.

Az egyik csapat három győzelméig tartó párharc állása 1–0 a Kaposvár javára.

Tóth Gábor: – Mindenekelőtt szeretnék elnézést kérni a BRSE szimpatizánsoktól, hiszen ez nem volt méltó a klubhoz, illetve a szezonban nyújtott eddigi teljesítményünkhöz. Ennek a többszörösét kell nyújtanunk Kaposváron, de nem adjuk olcsón a bőrünket!

Szasa Nedeljkovics: – Óriási önbizalommal érkeztünk, a kupában szerzett bronzérem nagy extramotivációt adott. Az összes elemet jól alkalmaztuk, a Békéscsaba taktikai megoldásaira komoly válaszokat adtunk. Örülök, hogy ezt a sorozatot így nyitottuk, megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.