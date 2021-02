Első pontját szerezte meg idén a Békéscsabai Előre NKSE

EUbility Group Békéscsabai Előre NKSE– Boglári Akadémia-SZISE 24–24 (12–12)

Kézilabda NB I.-es női mérkőzés. Békéscsaba, zárt kapuk mögött. V.: Felhő, Öcsi. Békéscsaba: Szabó D. – ANDRÓCZKI 4, Iván 1, Radojevics 5 (1), J. AGBABA 6, MITROVICS 4, Szabó P. 1. Cs.: Mistina, Csizmadia (kapusok), GIRICZ 1, Török F. 2, Bucsi, Kukely K. Mb. edző: Fábián Csaba. Boglári Akadémia: Gercsó – KUKUCSKA 3, Faragó L. 1, Woth 1, Juhász G., Mérai 2, Kajdon. Cs.: Magera (kapus), KORONCZAI 7 (4), Farkas J., MLINKÓ 2, MONORI 6, Takó 2, Kocsis. Vezetőedző: ifj. Kiss Szilárd. Kiállítások: 10, ill. 2 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 5/4.

Az eredmény alakulása. 10. p.: 8–2. 20. p.: 10–5. 27. p.: 10–10. 38. p.: 17–13. 42. p.: 19–17. 51. p.: 21–21.

Szinte napra pontosan egy éve, 2020. február 22-én, a Debreceni VSC ellen játszott utoljára tétmérkőzést a Békéscsaba az alapos ráncfelvarráson átesett, már tavaly év végén elkészült, de csak most használatba vett városi sportcsarnokban, amit szombaton vehettek ismét birtokba a lila mezes lányok.

Mivel Vida Gergő vezetőedző a héten karanténba került, így megbízott trénerként Fábián Csaba ült le a kispadra.

„Meccs van!” – próbálta felébreszteni lányait a 7. percben időkéréskor a bogláriak edzője, ifj. Kiss Szilárd 2–5-ös állásnál. Tény: a csabai lányok kezdték intenzívebben a kiesés szempontjából létfontosságú összecsapást. Agbabáék nagy elánnal vetették magukat a küzdelembe, és ügyesen használták ki az adódó ziccereiket. Jól játszották meg a beállót és ezúttal az irányító Tamara Radojevics labdái is rendre megtalálták az utat a hálóba. A csabaiak 6–0-s sorozatát 8 perc elteltével szakították meg a fiatal Balaton-partiak. Várható volt, hogy nem lehet folyamatosan ezt az iramot tartani, a félidő derekán vissza is esett a hazaiak teljesítménye, több helyzetet is kihagytak, ám őrizték 4-5 gólos előnyüket. A vendégek megpróbálták kivenni a játékból a csabai irányítót, de ez csak részsikert hozott számukra.

Az ugyanakkor figyelmeztető volt, hogy a legapróbb hibákat is megbüntette a vendéggárda, amely a 27. percben egy 7–0-s rohamot követően kiegyenlített, a szünetre végül egyik csapat sem tudott előnyt kiharcolni.

Videó: Békéscsabai Előre NKSE Facebook-oldal

Magas fordulatszámon pörögtek az előrések a 2. félidő elején, s bár az első találatot a vendégek lőtték, öt egymást követő góllal már ismét a hazaiak vezettek. Időt is kért ifj. Kiss Szilárd, aki jól leteremtette lányait. Az akadémisták ezúttal is meggyorsították a játékukat, de hazai oldalon megmaradt a harci kedv, a koncentráció és a játékrész közepéig sikerült távol tartani magától a Balatonboglárt. Az persze nem jött jól, hogy a 48. percben a védekezésben és támadásban is roppant hasznosan játszó Jelena Agbabát már másodszor állították ki.

Szisztematikus munkával, fokozatosan dolgozta le ismét a hátrányát a Boglár, a jól játszó Monori lövéseivel tehetetlennek bizonyult Csizmadia kapus. Kiélezett végjátékra volt kilátás. Az 50. percben kettős emberhátrányba került a Csaba, mert Giricz kiállítása elcserélték magukat. Hiányoztak a védések a hazai oldalon, így a még az 57. percben a Boglár vezetett. Mitrovics lövését védte Magera kapus, és az utolsó percben a győzelemért támadhatott a vendég. Kukucska lövése után jött a kapusbravúr, maradt 25 másodperc egy eredményes befejezésre, Mitrovics időntúli szabaddobása azonban kimaradt, maradt a döntetlen.

Drámai csatában idei első pontját szerezte meg a Békéscsaba.

Fábián Csaba: – Csalódott vagyok, mert kétszer is volt olyan szakasza a találkozónak, amikor több góllal elhúztunk. A meghatározó játékosok sajnos elfáradtak a végjátékra. A végén elcserélte magát a csapat, ami nagy hiba volt. Egyenlő erők küzdelmében mindkét csapat nyerhetett volna.

Ifj. Kiss Szilárd: – Igazságos eredmény született, örülünk az egy pontnak, bár szerettünk volna győzni. Hektikus volt a játék, akadtak szakaszok, amikor zseniálisan megoldottuk a dolgokat, de olyan időszak is, amikor érthetetlen hibákat vétettünk. Büszke vagyok a csapatra, hogy a Békéscsaba elleni két mérkőzésen három pontot szereztünk.