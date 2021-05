Előtérbe helyezték a sportág utánpótlás nevelését

Nemrégen választották meg a Magyar Erőemelő Szövetség elnökének Berke Lorándot, a vésztői Marvel Team SE versenyzőjét, és edzőjét, aki korábban is tagja volt a szervezet elnökségének. A fiatal sportvezetővel terveiről, elképzeléseiről beszélgettünk.

– Milyen tervekkel vág neki ennek a megtisztelő, de nehéz feladatnak?

– Elöljáróban azzal kezdeném, hogy nagyon fontosnak tartom az utánpótlássport fejlesztését, a fiatalok nevelését. Az idei évben szeretnék egy programot létrehozni az utánpótlás-korosztály számára. Új alelnököt választottunk Schauer Kornél személyében, akinek egyik fő feladata, hogy új, hatékonyabb rendszert dolgozzon ki a versenyek lebonyolításának pályázatára, hogy azok minél magasabb színvonalon valósuljanak meg. Új szövetségi kapitányokat is választottunk az előttünk álló feladatok megoldása érdekében. Az ifjúsági és junior erőemelő szövetségi kapitány Árvai István lett. Az ifjúsági és junior fekvenyomó szövetségi kapitányi posztot a sokszoros világbajnok, Mészáros László tölti be. A felnőtt és masters fekvenyomó szövetségi kapitány Kromek András. Felnőtt női és masters női erőemelő szövetségi kapitány dr. Lombosi Melinda. Felnőtt férfi erőemelő szövetségi kapitány Fekete Miklós. A masters férfi erőemelők szövetségi kapitánya dr. Budai Balázs lett. Para-erőemelésben Faragó Péter tölti be a szövetségi kapitányi posztot.

– Az idei versenyeket meg tudja rendezni a szövetség?

– A tervezett versenyeket reményeim szerint mind meg tudjuk rendezni. Június közepén lett volna Oroszországban az a fekvenyomó-Európa-bajnokság, amelyről nemrég kaptuk a visszajelzést, hogy szeptemberre halasztották. A nemzetközi versenyzést idén a para-erőemelőcsapat kezdi meg, májusban utaznak a grúziai világkupára. Jelenleg azt látom, hogy alanyi jogon három versenyzőnek van esélye kvalifikálni magát a tokiói paralimpiára. Május végén tartjuk az év első hazai versenyét, a székesfehérvári női RAW Guggoló Kupát, majd egy hétre rá a női RAW Erőemelő Országos Bajnokságot és Csapatbajnokságot Budapesten. Június elején rendezzük meg a fekvenyomó-diákolimpia döntőjét Szikszón, szabadtéren, majd június végen a férfi RAW Erőemelő Országos Bajnokságot és a csapatbajnokságot a fővárosban. Bevezetünk egy új elismerési formát, országos rekordok esetén az adott versenyek végén mindenkinek, aki rekordot döntött, egy bekeretezett díszoklevelet adunk majd át.

– Hazánk korábban sok világversenyt rendezett. Mi a helyzet ezen a területen, illetve találtak-e új támogatókat?

– Az Európai Erőemelő Szövetség (EPF) már korábban döntött arról, hogy Magyarország rendezi a 2022. évi fekvenyomó-Európa-bajnokságot. Elkezdtük ennek a versenynek is az előkészítését. Elindult közös együttműködésünk Európa egyik legnagyobb és legdinamikusabban növekvő étrendkiegészítő-gyártójával is. Partneri megállapodást kötöttünk egy energiaitalt forgalmazó céggel is. Nemrég jelentettük be a tagságnak, hogy egy hazai mobilszolgáltóval is elindult az együttműködés. A szurkolóink nagyon fontosak számunkra, de tudjuk, hogy a jelenlegi helyzetben nem mindenkinek van lehetősége kilátogatni a versenyekre. Az élő közvetítésekkel az a célunk, hogy összekössük a versenyt, illetve a sportolókat a nézőkkel, szurkolókkal, és hasonló élményt biztosítsunk számukra, mintha élőben ott lennének a helyszínen. Szeretnénk minél több támogatásban részesíteni a válogatott versenyzőket, dolgozunk az új támogatási rendszeren. Nagy hangsúlyt fektetünk a doppingvizsgálatokra is az idei évben.