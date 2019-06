Előnyben a Békéscsaba az osztályozón

Csütörtökön este rendezték meg az OB I. B-s jogért az első osztályozó mérkőzést, amelynek pályaválasztói joga a békéscsabaiakat illette, ezért az Árpád fürdőben csaptak össze az OB II. ezüstérmesével, a tatabányaiak második alakulatával.

Az első felvonást sikerrel zárta a Swietelsky-Békéscsaba.

Swietelsky-Békéscsaba–Tatabányai Vízmű SC 12–8 (4–3, 3–0, 2–3, 3–2)

OB I. B-s osztályozó-mérkőzés

1. találkozó, Békéscsaba, 100 néző. V.: Vörös és ifj. Kádár. Békéscsaba: Ormai – Sóvári 1, Mikházi 1 (1), Páll 1, Mucsi 1, Ajtai 4, Németh D. 3. Cs.: Hesz 1, Borsos, Vidovenyecz, Fodor, Pónya T., Takács. Edző: Fodor Ádám, Csabai Pál. Tatabánya: Kovács M. –Füzesi , Tamás 1, Várnagy 1, Magyar 2, Galler 1, Lahsoumi. Cs.: Koplányi (kapus), Domina, Gebauer 3 (2), Végh.

Edző: Zaintleintner Tamás, Gebauer Lajos.

Gól emberelőnyből: 8/4, ill. 10/2. Büntetők: 1/1, ill. 2/2. Kiállítás cserével: Füzesi. Kipontozódott: Páll. Az eredmény alakulása: 3–0, 3–3, 7–3, 9–4, 9–6, 11–6.

Dr. Szilágyi Kristóf eltiltás miatt sem játékosként, sem edzőként nem állhatott csapata rendelkezésére.

Remekül kezdett a Békéscsaba, az első negyed közepére háromgólos előnyre tett szert. Igaz, ezt követően még kiegyenlített a Tatabánya, de a folytatásban ismét a csabaiak bizonyultak jobbnak. Régen látott nagy lendülettel játszottak, mindenki fölülmúlta önmagát, a csapat végig uralta a mérkőzést a fiatal erőkből álló, jó kondícióval rendelkező ellenfelével szemben. Németh Dániel elől és hátul hatékonynak bizonyult, hasznosan játszott Páll Bence és Mucsi Zsolt, gólerős volt Ajtai Miklós, és a fiatalok is dicsérhetők.

Fegyelmezetten játszott az egész csapat, remekül és kevés hibával védekeztek, és ezúttal a támadások is hatékonynak bizonyultak. A mérkőzés végén többen meg is jegyezték a lelátón: ha ilyen meccseket produkált volna a gárda az év folyamán, most nem az osztályozón kellene bizonyítaniuk.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharca állása 1:0 a Békéscsaba javára. A második találkozóra szombaton, 17.30 órakor kerül sor Tatabányán.

Dr. Szilágyi Kristóf: – Végig kézben tartottuk a mérkőzést, amit többször megnyertünk. Ám gyorsan el kell felejteni a mai mérkőzést, hiszen alig 48 óra múlva egy teljesen más Tatabányával találkozunk idegenben. A csütörtökinél jóval nehezebb találkozóra számítok.